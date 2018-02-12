Фірма курченківського голови «Металіста» хоче побудувати висотку біля «Металіста»

На розгляд найближчої сесії Харківської міськради планують винести питання про надання ТОВ «Укравтоарсенал» дозволу на розробку технічної документації щодо відведення ділянки площею 1,26 га за адресою вул. Оренбурзька, 9 для будівництва багатофункціонального комплексу з житловими квартирами і підземним паркінгом. Про це написав «Харківський антикорупційний центр».

Ця земельна ділянка розташована впритул до території стадіону «Металіст», поруч зі входом на Східну трибуну.

На сьогоднішній день ця територія використовується для паркування транспортних засобів, в тому числі – спеціальних, під час проведення футбольних матчів та інших заходів.

Будівництво багатофункціонального комплексу з житловими квартирами на цій земельній ділянці може стати перешкодою для проведення в подальшому на харківському стадіоні матчів найвищого рівня, таких як Євро-2012. Адже свого часу, саме згідно з вимогами організаторів чемпіонату Європи з футболу, ця ділянка була повністю звільнена від будь-яких забудов.

Крім того, сам процес будівництва багатофункціонального житлового комплексу зовсім поруч зі стадіоном, поряд з підвищеною терористичною загрозою, може поставити під сумнів можливість проведення офіційних міжнародних футбольних матчів у Харкові.

Проект рішення про виділення землі під згадане будівництво було підготовлено Департаментом містобудування та архітектури Харківської міськради. Причому, на сьогоднішній день в міськраді відсутній проект або ескіз планованого багатофункціонального комплексу.

8 лютого профільна комісія міськради із земельних питань за ініціативою депутата міськради, члена правління «Харківського антикорупційного центру» Ігоря Черняка не підтримала проект рішення, зобов’язавши Департамент містобудування та архітектури досконально вивчити питання впливу будівництва на можливість проведення футбольних матчів та інших заходів на стадіоні «Металіст».

Від «Наших грошей»:

Засновниками ТОВ «Укравтоарсенал» є Юрій Животченко, Олексій Лисих, Олександр Нотченко та ТОВ Компанія з управління активами «ГРІ», бенефіціаром вказано Валерія Сальцева, керівник Володимир Мороз.

У 2014-2015 роках Олександр Нотченко був гендиректором ПАТ «Футбольний клуб «Металіст». До того працював заступником гендиректора ФК. У той час президентом та власником клубу був біглий бізнесмен Сергій Курченко.

У 2015 році ТОВ «КУА Грі» разом з ТОВ «Куа «Діводор» та Прат «СК «Мега-гарант-Життя» були акціонерами ПАТ «Мега-Трейд»

Акціонерами «Мега-гарант-Життя» є ТОВ «ФК «Інвеста», ПАТ «Корпоративний капітал» та ПАТ «Стратег». Два роки тому бенефіціарами ТОВ «ФК «Інвеста» були згаданий Юрій Животченко та екс-депутат Харківської облради, гендиректор заводу «Турбоатом» Віктор Суботін. Наразі Суботін одноособово володіє «ФК «Інвеста».