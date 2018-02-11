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2018-02-11
10,41 мільярдів минулого тижня
Паливо для армії, житло в Києві, видобуток «ОГХК», дороги Київщини і Франківщини, харчі для тюрем, метанол «Укргазвидобування».
З 4 по 10 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 25,75 тисяч закупівель на загальну суму 10,41 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,31 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Міністерство оборони України
|544,60
|ТОВ фірма «Фідея»
|Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0
|2. КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
|378,76
|ТОВ «Варда спецбуд монтаж»
|«Реконструкція виробничо-складської бази та будівництво жилого будинку на вул. Качалова, 40 у Солом?янському районі» (ІІ черга)
|3. Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської обласної державної адміністрації
|310,25
|ТОВ «Спец комплект постач»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області
|4. Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК»
|304,20
|ТОВ «Імекс Мінералс»
|Допоміжні послуги щодо добування інших корисних копалин і розроблення кар’єру
|5. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|178,50
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-17 Куровичі-Рогатин на ділянці км 29+605 – км 44+824
|6. Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції
|158,14
|ТОВ «Фінінтертехнологія»
|м’ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене, борошно пшеничне I сорту
|7. ПАТ «Укргазвидобування»
|125,74
|AGTG SA
|метанол технічний марки А ГОСТ 2222-95
|8. ПАТ «Укргазвидобування»
|102,62
|Petrochemical Sistems LP
|метанол технічний марки А ГОСТ 2222-95
|9. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
|101,07
|КП «Теплоенерго»
|теплопостачання
|10. ПАТ «Сумихімпром»
|110,55
|ТОВ «Компанія Укрднепротрейд»
|Вапно негашене 2-го сорту
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