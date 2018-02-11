10,41 мільярдів минулого тижня

Паливо для армії, житло в Києві, видобуток «ОГХК», дороги Київщини і Франківщини, харчі для тюрем, метанол «Укргазвидобування».

З 4 по 10 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 25,75 тисяч закупівель на загальну суму 10,41 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,31 млрд грн.