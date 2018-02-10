«Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

ЛКП «Львівавтодор» 6 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешн» реконструкцію вулиці Замарстинівської за 84,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До осені 2019 року реконструюють ділянку від вулиці Гайдамацької до вулиці Торф’яної довжиною 1 км з улаштуванням колій та контактної мережі трамваю, водо-, електро- і газопостачання, освітлення, каналізації тощо. Гарантійний строк складає десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Передбачено забезпечення виконання договору 5%. На заробітну плату піде 2,93 млн грн., тобто 3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 909 тис грн.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 90,11 млн грн.

Фірмою «Онур Конструкціон Інтернешнл» володіють Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

Дорожчими конкурентами були ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», які не знижували ціни на торгах.

Дешевші на 1-2 тис грн. ТОВ «Укртунельбуд» і ТОВ «Гарантспецбуд Лтд» відхилили.

Найдешевший «Укртунельбуд» відхилили за аналогічний договір із власним засновником – Концерном «Київпідземшляхбуд», довідку про залучення субпідрядником ТОВ «Гарантспецбуд-Захід» із кодом ЄДРПОУ того ж «Гарантспецбуд Лтд» та наявність податкового боргу на 25 жовтня.

Наступний за ціною «Гарантспецбуд Лтд» відхилили за довідку про залучення субпідрядником того ж «Укртунельбуду», нестачу досвіду влаштування дорожнього покриття, водо- і газопостачання, каналізації та трамвайних колій та аналогічний договір із фірмою «Гарантспецбуд-Захід», директором якої у відповідній довідці був зазначений Андрій Кухтицький – засновник і керівник самого «Гарантспецбуд Лтд».

Нагадаємо, «Укртунельбуд» поскаржився в АМКУ. Адмінколегія визнала його відхилення неправомірним у тому числі через те, що замовник не довів наявність у скаржника податкового боргу на 12 жовтня (дата довідки), 27 жовтня (завантаження пропозиції), 30 жовтня (розкриття пропозицій) або ж 1 листопада (відхилення). При повторній оцінці комунальники знову відхилили «Укртунельбуд», пославшись на лист ДФС, у якому було сказано, що 12 жовтня борг фірми складав 356 тис грн., а 1 листопада – 497 тис грн.


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