В МВФ назвали размер "теневой экономики" Украины

МВФ

МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц).

Так, согласно расчетам, средний размер теневой экономики Украины оценивается в 44,8% ВВП.

Исследование охватывает период с 1991 года по 2015 год и показывает, как менялся показатель из года в год.

Начиная с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.

Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года — показатель снизился до 36,65%.

Финансовый кризис стал причиной «отскока», и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах «39,2% — 43,5%».

В 2015 году, крайний в исследовании, украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.

Для сравнения, в развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).

Авторы использовали определения Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, учитывающей в «ненаблюдаемых» секторах экономики, в том числе, незаконную активность (производство ВВП, приходящееся на чисто криминальную деятельность), «статистическое подполье» (законную, но не вычисляемую статистикой экономику), производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и «тень», созданную для ухода от налогов.

Отмечается, что эта работа является первым системным приложением развивавшихся в 2010–2017 годах в экономической науке новых статистических методов оценки теневой экономики.

В основу работы Медины и Шнейдера положены три относительно новых методики — модели MIMIC (позволяет учитывать несколько факторов и частично снять проблему «двойного счета» теневой экономики, которая сильно искажает оценки), спроса на денежном рынке (CDA) и «учета предсказанного значения» (Predictive Mean Matching, PMM).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Американский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в УкраинеАмериканский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в Украине
Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів
Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг
Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в КиевеНеизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
ФГВФЛ рассчитывает повысить размер гарантированного возмещенияФГВФЛ рассчитывает повысить размер гарантированного возмещения
Международные резервы Украины сократились до $18,4 млрдМеждународные резервы Украины сократились до $18,4 млрд
В 2018 году НАК "Нефтегаз Украины" планировал повысить цены на газ до 8530 гривенВ 2018 году НАК "Нефтегаз Украины" планировал повысить цены на газ до 8530 гривен
НБУ: ВВП Украины вырос на 2,1% в 2017 годуНБУ: ВВП Украины вырос на 2,1% в 2017 году
Госдолг Украины в декабре сократился на 0,04%Госдолг Украины в декабре сократился на 0,04%
Платежный баланс Украины третий год подряд сведен с профицитомПлатежный баланс Украины третий год подряд сведен с профицитом
96% бизнесменов назвали коррупцию массовым явлением для Украины96% бизнесменов назвали коррупцию массовым явлением для Украины
Прогноз по валютным резервам Украины ухудшен из-за задержки транша МВФПрогноз по валютным резервам Украины ухудшен из-за задержки транша МВФ
ГФС назвала топ-10 крупнейших налогоплательщиков УкраиныГФС назвала топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины
Вступило в силу соглашение Украины с фондом ОПЕК о защите инвестицийВступило в силу соглашение Украины с фондом ОПЕК о защите инвестиций
Последние новости
Подгружаем последние новости