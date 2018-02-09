Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка за 5 лет

Цена банка будет зависеть от рыночной ситуации.

Фото: Сергей Нужненко

Стратегия управления госбанками, которая должна быть утверждена Кабинетом министров в ближайшие недели, предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Об этом на брифинге в пятницу сказал министр финансов Александр Данилюк.

"Она предусматривает передачу Приватбанка полностью в частный сектор в течение 5 лет", - сказал министр.

По его словам, цена продажи банка будет зависеть от ситуации, которая будет на рынке на момент продажи банка.

Напомним, что государство национализировало Приватбанк в конце 2016 года, когда предыдущие владельцы довели его до банкротства.