Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка за 5 лет

Цена банка будет зависеть от рыночной ситуации.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка за 5 лет
Фото: Сергей Нужненко

Стратегия управления госбанками, которая должна быть утверждена Кабинетом министров в ближайшие недели, предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Об этом на брифинге в пятницу сказал министр финансов Александр Данилюк.

"Она предусматривает передачу Приватбанка полностью в частный сектор в течение 5 лет", - сказал министр.

По его словам, цена продажи банка будет зависеть от ситуации, которая будет на рынке на момент продажи банка.

Напомним, что государство национализировало Приватбанк в конце 2016 года, когда предыдущие владельцы довели его до банкротства.

Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.


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