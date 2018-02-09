Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка за 5 лет
Цена банка будет зависеть от рыночной ситуации.
Стратегия управления госбанками, которая должна быть утверждена Кабинетом министров в ближайшие недели, предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.
Об этом на брифинге в пятницу сказал министр финансов Александр Данилюк.
"Она предусматривает передачу Приватбанка полностью в частный сектор в течение 5 лет", - сказал министр.
По его словам, цена продажи банка будет зависеть от ситуации, которая будет на рынке на момент продажи банка.
Напомним, что государство национализировало Приватбанк в конце 2016 года, когда предыдущие владельцы довели его до банкротства.
Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
09.02.2018 14:21