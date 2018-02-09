Годовая инфляция ускорилась до 14,1%

Национальный банк надеется, что к концу года она замедлится до 8,9%.

Фото: Flickr НБУ

Инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%, по сравнению с январем 2017 года - на 14,1%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Сильнее всего в прошлом месяце подорожали овощи (10,8% по сравнению с декабрем) и фрукты (7,6%). Также сильно выросли тарифы на содержание домов и придомовых территорий (6,0%), а также цены на топливо и масла (4,4%). Услуги почты подорожали на 25%, местная телефонная связь - на 8,3%.

Напомним, что в 2017 году инфляция в Украине составила 13,7%, что существенно превысило цель Национального банка 8%±2 п.п., установленную Основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год. В связи с этим регулятор принял решение повысить учетную ставку с 14,5% до 16%.

Прогноз НБУ на 2018 год - 8,9%.