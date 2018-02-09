Госгеокадастр заявил о погашении задолженности за работы по инвентаризации земель

Штрафных санкций удалось избежать, говорят в ведомстве.

Госгеокадастр завершает погашение задолженности, которая сформировалась за выполнение работ по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности на территории всех областей Украины в 2013 году. Исполнителям работ в течение 2014-2017 годов перечислено 92 млн грн долга, остаток в 13,3 млн грн будет выплачен до конца первого квартала текущего года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наиболее активно процесс погашения задолженности за выполненные работы начался только в 2017 году, когда было уплачено 67% суммы (61,6 млн гривен).

Также в результате переговоров с субъектами хозяйствования-исполнителями работ были заключены мировые соглашения об отказе последних от штрафных претензий, в том числе и в части штрафов, которые были начислены в судебном порядке. Общая сумма сэкономленных таким образом государственных средств составила 8,5 млн гривен.

В 2013 году в рамках бюджетной программы Госгеокадастра «Проведение земельной реформы» была проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности на территории всех областей Украины на площади 1,6 млн га.

В результате проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности осуществлена государственная регистрация в Государственном земельном кадастре 92 тысяч земельных участков общей площадью 1,6 млн гектаров.

Стоимость работ составила 189,2 млн грн, из которых по факту было выплачено лишь около трети.


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