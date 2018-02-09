Суд подтвердил штраф дистрибьютору сигарет "Тедис Украина" на 431 млн грн

Вторая инстанция приняла решение в пользу АМКУ.

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Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил необходимость уплаты крупнейшим дистрибьютором сигарет "Тедис Украина" (прежнее название - "Мегаполис-Украина") 431 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

"Только что апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу АМКУ в деле по злоупотреблению монопольным положением "Тедис" (Мегаполис) и наложении штрафа 431 млн грн", - написал в фейсбуке глава АМКУ Юрий Терентьев.

В конце 2016 года АМКУ признал, что компания "Тедис Украина" в период 2013 года - 9 месяцев 2015 года злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривен и обязал устранить нарушения.

"Тедис" со штрафом не согласился и пошел в суд. 31 мая 2017 года.

Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу АМКУ.

Напомним, 31 марта 2017 года около тысячи сотрудников правоохранительных органов провели обыски в "Тедис Украина", которую заподозрили в неуплате налогов и финансировании терроризма. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что с 2012 года бенефициаром "Тедис Украина" является гражданин РФ Игорь Кесаев, к которому решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. А все решения в "Тедис" принимаются по согласованию с топ-менеджером завода им. Дегтярева, поставщиком оружия "ДНР" и "ЛНР".

После обысков в табачных киосках возникли проблемы с продажей сигарет.

26 апреля "Тедис Украина" заплатил штраф 300 млн гривен.