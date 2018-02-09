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2018-02-09
Фондовый индекс Dow Jones вновь значительно падает
Промышленный фондовый индекс США Dow Jones вновь резко падает, о чем свидетельствуют данные торгов в четверг 8 февраля.
На момент публикации новости индекс падал до 824 пунктов, т.е. 3.31%.
Это второе значительное падение Dow Jones после понедельника, когда индекс упал более чем на 100 пунктов.
Данное снижение стало самым большим падением индекса за сутки со времён мирового экономического кризиса 2008 года.
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