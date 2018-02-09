Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 6 лютого за результатами тендерів уклала з ТОВ «ПБС» про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 231,05 млн грн. Про це
Цьогоріч відремонтують із десятирічним гарантійним строком:
- за 178,50 млн грн. – Т-14-17 Куровичі – Рогатин на ділянці км 29+605 – км 44+824,
- за 52,55 млн грн. – О091101 Креховичі – Дзвиняч на ділянці км 0+000 – км 4+130.
Кошториси і підсумкові відомості ресурсів не оприлюднили. Натомість опубліковано протокол узгоджених цін із ПДВ і доставкою, не відділеною від вартості будматеріалів. Тож їхня вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окремо ціну матеріалів і ціну доставки до міста ремонту.
Згідно такого протоколу до дорожчого підряду, тонна асфальтобетону щільного крупнозернистого типу А марки 1 коштує 2 309 грн., а суміші ЩМА-15 – 2 825 грн.
Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі третини відсотка. На заробітну плату і прибуток в обох випадках відведено менше, ніж по відсотку.
Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості в 233,12 млн грн.
За даними «ВДЗ» і «Прозорро», з березня 2016 року фірма «ПБС» отримує всі без винятку підряди Івано-Франківської САД на поточний середній ремонт автодоріг.
Франківську фірму «ПБС»
Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.
Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком
Єдиним допущеним конкурентом на обох тендерах було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», тоді як ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» не допустили до аукціонів через якусь невідповідність вимогами тендерної документації.
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