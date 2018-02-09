Уряд Гройсмана закуповується дорогими авто всупереч постанові уряду Гройсмана про економію
Автобаза Кабінету Міністрів України за минулий рік поповнилася на 19 автомобілів, що суперечить постанові уряду Володимира Гройсмана, в якій забороняється придбання органами державної влади легкових автомобілів.
Про це
В 2014 році тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підписав розпорядження №276-р, яким зобов’язав скоротити автопарк Кабміну вдвічі. Зробити те саме він рекомендував Держуправлінню справами президента та Верховній раді. Ці рекомендації і в основному були проігноровані: уряд в 2014 році продав декілька десятків авторок на аукціоні, а Верховна Рада передала 41 авто на баланс МВС.
Попри це, затрати на утримання державних автобаз з кожним роком зростають, в 2018-му додатково вони отримають додаткові 90 млн грн.
В 2016 році прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав урядову
Від «Наших грошей»
Середня ціна для Scoda Superb в залежності від комплектації становить 1,00 млн грн, а Huyndai Hybrid (ще одна назва Hyundai Ioniq) – біля 0,9 млн грн. Таким чином, вартість цих авто перевищує граничні ціни, які встановлені
Відмітимо, що автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів 19 грудня за результатами тендеру уклало угоди про закупівлю автомобілів 2017 року випуску на 22,13 млн грн. Були закуплені Skoda Superb Style та Volkswagen T6 Multivan HL Alpen, вартість яких в два-чотири рази перевищує встановлені постановою цінові пороги.
Згадана вище постанова уряду №710 від 11.10,2016р. про заборону закупівлю авто, передбачає ряд виключень. Для Кабміну вона дозволяє закуповувати авто «за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески».
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09.02.2018 09:39