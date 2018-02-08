Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве

Из-за сообщения о пожаре людей с 31-33 этажей бизнес-центра эвакуируют.

Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Конфликт вокруг БЦ "Гулливер" в Киеве обострился, сообщает пресс-служба Нацагентстве по вопросам управления активами.

"По состоянию на 19:00 на 31, 32 и 33 этажах БЦ "Гулливер" происходит конфликт между представителями компании-управителя и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра. На эту минуту путем физического давления представителей компании-управителя вытеснили из помещений на одном из этажей здания", - информируют в ведомстве.

Сообщается, что неустановленные лица применяют дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Кувалдами разрушаются входные двери, конфликт обостряется.

Национальное агентство расценивает такие действия как злостное нарушение определения суда, что является уголовно наказуемым деянием.

Из-за сообщения о пожаре людей с 31-33 этажей бизнес-центра эвакуируют, передает 112 Украина.

Сообщается, что лифты в это время в помещении не работают, и работникам пришлось спускаться по лестнице. К бизнес-центру прибыла "скорая". Внутри работают представители ГосЧС и полиции.

Пожар начался на 32-м этаже, где расположен офис медиахолдинга "Вести". С самого утра там силовики проводили обыски. Силовики покинули помещение ориентировочно в 17:45.Напомним, утром 8 февраля в офис бизнес-центра "Гулливер" (Киев), в котором находятся редакции газеты, сайта и радио "Вести", вошли десятки представителей Национальной полиции и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

АРМА согласно решению Печерского районного суда Киева от 28 сентября 2017 года назначено управителем всех нежилых помещений на 31-33 этажах бизнес-центра "Гулливер" в Киеве. Они были арестованы в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Клименко инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.

Агентство уже несколько месяцев добивается передачи в свое управление этих помещений.

Последний раз представители АРМА пытались зайти в "Гулливер" в субботу, 3 февраля. Тогда им это не удалось.


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