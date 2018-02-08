Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ
Вишгородський районний суд Київської області під головуванням судді Марини Баличевої повернув територіальній громаді міста Вишгород Київської області 1,37 га землі, виведеної у приватну власність на території СТ «Ветеран-3». Про це «Нашим грошам» стало відомо з
Ділянки розташовані в одному з найдорожчих місць України – на лівому березі Дніпра на північ від Києва. Навпроти них ділянок на каналі розташований родинний
Спірні ділянки позначені червоними хрестиками
Суд визнав недійсними пункти рішення Вишгородської міської ради від 29.09.2009 № 29/18 «Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам». А також скасував 12 рішень про реєстрацію права власності на ділянки та присудив забрати землю у приватників. Ще на одну ділянку держакт визнано недійсним. Загальна площа поверненої землі – 1,37 га.
Землю у комунальну власність повернула прокуратура Київської області, яка позивалася до Вишгородської міськради та приватників. Прокурор стверджував, що спірні ділянки розташовані в межах прибережної захисної смуги Дніпра та обвідного каналу Київського водосховища, тобто, є землями водного фонду, про що надав відповідні документи.
Суд дослухався до аргументів правоохоронців, зазначивши, що землі водного фонду в приватну власність передаватися не можуть, і приватники можуть їх лише орендувати. Крім того, у ситуації з ділянками на території “Ветерана-3” порушено порядок зміни цільового призначення земель водного фонду на землі сільськогосподарського призначення. З огляду на все це, суд скасував пункти рішення, яким ділянки видавалися у приватну власність.
Приватники подали апеляцію. Її розгляд було призначено в Апеляційному суді Київської області на 2 лютого. Даних про розгляд у Єдиному реєстрі судових рішень поки немає.
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08.02.2018 15:17