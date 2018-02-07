Киевская прокуратура запретила кафе на деревьях на Трухановом острове

"Скворечник" построили без каких-либо документов.

Киевская прокуратура запретила кафе на деревьях на Трухановом острове
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура сообщила о подозрении владельцу "Кафе на деревьях. Скворечник" на Трухановом острове в Киеве по факту самовольного занятия земли.

Установлено, что столичный предприниматель, не имея никакого правоустанавливающего документа, самовольно занял более 20 соток земли на территории памятника ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр" и разместил на ней развлекательный комплекс, сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Подозреваемому грозит штраф от 3400 до 5100 гривен или арест на срок до шести месяцев.

Напомним, неделю назад прокуратура запретила стройку на горе Юрковица в Киеве из-за самозахвата земли.


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