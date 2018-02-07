Бізнесмену, який піарив мера Трускавця, дозволили будівництво у зоні санітарної охорони мінеральних джерел

Господарський суд Львівської області визнав незаконним та скасував рішення Трускавецької міської ради, яке забороняло ПП «Квітка Полонини» будувати торгівельно-розважальний центр на частині земельної ділянки зі сторони, що примикає до межі першої зони (зони суворого режиму) округу санітарної охорони. Про це написала Дарина Кравець у виданні «Джерела Трускавця».

У 2008 році «Квітка Полонини» придбало дієтичну їдальню площею 1215 кв м у м. Трускавець на вул. Торосевича, 8. У 2013 році підприємство за рішенням сесії місцевої міськради придбало ділянку під будівлею площею 0,25 га. Причому, депутати заборонили забудовувати територію площею 0,05 га зі сторони, що примикає до межі першої зони санітарної охорони мінеральних джерел.

Співвласником ПП «Квітка Полонини» є Віктор Возняк. На місцевих виборах 2015 року він доклав багато зусиль для перемоги свого давнього товариша Андрія Кульчинського. Медійні ресурси Возняка «Алсет» та «Твоє радіо» піарили виключно цього кандидата.

У жовтні 2017 р. «Квітка Полонини» звернулася до відділу містобудування та архітектури міськради із заявою про надання містобудівних умов та обмежень для реконструкції їдальні. Однак фірма отримало відмову через наявність обмеження щодо будівництва, яке планувалося на частині земельної ділянки, що межує з першою санітарною зоною охорони мінеральних джерел.

У листопаді на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява від ПП «Квітка Полонини» до Трускавецької міської ради про визнання недійсним пункту рішення сесії, ухваленого у 2013 р., та частини договору купівлі-продажу землі щодо обмежень на частину ділянки.

Під час судового розгляду представник міськради наполягав на застосуванні строку позовної давності, тривалістю у три роки, який щодо рішення сесії уже минув. Однак суддя розпочав відлік не з моменту прийняття рішення у 2013 році, а з дня реєстрації цього рішення в Державному земельному кадастрі 05. 12. 2014. І, посилаючись на те, що позивач звернувся з позовом 22. 11. 2017 р., суддя вирішив, що строк позовної давності не пройшов.

Суд позов задовольнив. Міськрада апеляційне оскарження не подавала. Тож 22 січня управління архітектури видало містобудівні умови та обмеження для реконструкції будівлі на вул. Торосевича, 8 під заклад громадського харчування, торгівлі та готельного комплексу. Цим документом дозволено висотність будівлі – 23 м, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 76%, червоні лінії на вул. Торосевича Генпланом не встановлені. Площа п’ятиповерхової комплексу становитиме 6,2 тис. кв. м, забудова земельної ділянки – майже 80%.

Будівництво розпочнеться найближчим часом. У жовтні минулого року «Квітка Полонини» отримала дозвіл міського відділу Держархбудконтролю для проведення підготовчих робіт.

Від «Наших грошей»:

Крім Возняка, співвласниками ПП «Квітка Полонини» є Ганна Шемеляк та Андрій Артимович, який у 2010 році балотувався до Трускавецької міської ради від Партії регіонів.

Возняк також є співзасновником ТОВ «Старий дуб», колективного виробничо-торгового підприємства Дієтична їдальня «Полонина», ТОВ «Галмаркет», ТОВ «Укрюгінвест», ТОВ «Альфа-У», ТОВ «Телерадіокомпанія ТРТ», ТОВ «Алсет плюс», ГО «Франкофест».


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