Подземный переход возле метро "Майдан Независимости" очистят от киосков

Будут демонтированы все временные сооружения.

Фото: Сергей Нужненко

В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Майдан Независимости" в ближайшее время демонтируют все роллетные ряды.

Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий, передает УНИАН.

"Будут демонтированы все временные сооружения на Майдане, поскольку у них отсутствуют правовые основания, у них отсутствует разрешительная документация... Поскольку там целые роллетные ряды, разделить их на отдельные сооружения проблематично, мы описывали рядами... Предварительно это 121 роллет", - отметил он.

Панчий также сообщил, что городские службы не проводили демонтаж МАФов возле станции метро "Лесная".

"На «Лесной» арендатор земельного участка сносил сооружения, ООО «Жен Сан»", - пояснил он.

Напомним, осенью 2016 года из вестибюля станции метро "Майдан Независимости" убрали все МАФы.