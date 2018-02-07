Подземный переход возле метро "Майдан Независимости" очистят от киосков
Будут демонтированы все временные сооружения.
В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Майдан Независимости" в ближайшее время демонтируют все роллетные ряды.
Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий, передает УНИАН.
"Будут демонтированы все временные сооружения на Майдане, поскольку у них отсутствуют правовые основания, у них отсутствует разрешительная документация... Поскольку там целые роллетные ряды, разделить их на отдельные сооружения проблематично, мы описывали рядами... Предварительно это 121 роллет", - отметил он.
Панчий также сообщил, что городские службы не проводили демонтаж МАФов возле станции метро "Лесная".
"На «Лесной» арендатор земельного участка сносил сооружения, ООО «Жен Сан»", - пояснил он.
Напомним, осенью 2016 года из вестибюля станции метро "Майдан Независимости" убрали все МАФы.
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