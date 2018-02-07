Мішалов програв партнеру водоканалівця 149 мільйонів на коштовний ремонт стадіону в Дніпрі

КП «Спорт-Інвест» Дніпропетровської міської ради 2 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «СК «Стройінвест» реконструкцію спортивного комплексу та будівель у Дніпрі за 148,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Цьогоріч мають реконструювати стадіон імені Петра Лайка по вул. Універсальна, 18А. Влаштують центральні трибуни з VIP-зоною та північні трибуни, тент, легкоатлетичну арену з обладнанням, спортивні майданчики, футбольне поле та мініполе з обладнанням, тротуари, проїзди, огородження і зовнішні інженерні мережі, озеленять територію.

За підсумковою відомістю ресурсів, гарячекатана арматурна сталь коштує 21-33 тис грн./т, що дорожче від ринку та інших тендерів (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Так, у січні вона обійшлась Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради у півтора рази дешевше – по 16-22 тис грн./т.

Окремі конструктивні елементи будівель та споруд з перевагою гарячекатаних профілів замовили по 51 814 грн./т. Восени 2017 року вони коштували удвічі дешевше: на тендері ДП «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» – 23 тис грн./т, а на тендері ДП «НАЕК «Енергоатом» – 28 тис грн./т.

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий і крупнозернистий типу А марки 1 придбали по 2 тис грн./т. На січневому тендері Львівської САД він коштував 1 004-1 496 грн./т.

Природний рядовий пісок коштує 75-226 грн./куб. м, природний збагачений – 226 грн./куб. м, що відповідає ринку. Кар’єрний очищений пісок купили по 581 грн./куб. м.

Штучну траву Green Fields SM Pro60 купили по 800 грн./кв. м, водонепроникну мембрану ВПМ – по 66 грн./кв. м, а тентове покриття стадіону ВР3 – по 631 грн./кв. м.

Фотофініш з ноутбуком обійдеться у 670 тис грн., система стартового гучномовця і бездротова апаратура контролю фальстарту з радіодинаміками – у 1,06 млн грн., а мультимедійний комплекс для конференц-зали – у 121 тис грн.

На заробітну плату піде 4,77 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,46 млн грн.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 151,64 млн грн.

Засновником і директором дніпровської «СК «Стройінвест» є Денис Островський, а підписантом – Юрій Кравченко.

Островський володіє ТОВ фірма «ВЛК» із радником , а до того – заступником директора КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міськради Павлом Похвалітовим. Останній також був відомий як начальник Дніпровського центру телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком» і працівник ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас».

Раніше Островський був засновником ліквідованих ТОВ «Вітолір» одноосібно і ГО «Нова сила» з Андрієм Чеботарьовим та Іваном Лайваном. Лайван керував колективним підприємством «Дніпроуніверсал», директором якого нині є Лариса Островська, а кінцевим бенефіціаром – Дмитро Герасимов.

Із 2015 року переможець отримав підрядів на 416,57 млн грн., з яких цей – найбільший.

У нинішніх торгах також брали участь: