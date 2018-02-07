Розпильникам не вдалось оскаржити тендер на півмільярда по порту Іллічівська, бо АМКУ їх забанив

Адміністративна колегія АМКУ постановили припинити розгляд скарги ТОВ «Лігос.уа» на дискримінаційні вимоги Южненьскої філії ДП «Адміністрація морських портів України» щодо тендеру на реконструкцію порту в Іллічівську очікуваною вартістю 444,80 млн грн. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з засідання колегії.

В АМКУ припинили розгляд скарги з огляду на те, що фірма ще у вересні 2017 року була внесена в «чорний список» компаній, яким винесена трирічна заборона на участь у тендерах.

«Якщо компанія в «бані», то її права, пов’язані з процедурою закупівлі не можуть бути порушені», – відмітила з цього приводу держуповноважена Світлана Панаіотіді.

«Лігос.уа» було оштрафовано АМКУ на 20,75 млн грн. разом з фірмою «Укрзв’язокпдробуд» за змову на тендері по очистці дна порту «Южний» у 2015 році по зверненню НАБУ . Після цього НАБУ провело затримання низки фігурантів тієї справи включно з тодішнім головою Адміністрації морпортів Андрієм Амеліним.

Не зважаючи на заборони брати участь в тендерах, «Лігос.уа» в скарзі на свіжий тендер вказало, що планує взяти у ньому участь. АМКУ спочатку взяв скаргу до розгляду з огляду на формальне виконання вимог по оплаті. А на момент розгляду по суті було з’ясовано всі обставини і розгляд припинили.

Разом з тим, в скарзі «Лігос.уа» були наведені дані, які вказують на бажання Южненської філії АМКУ провести торги на користь іноземних виконавців.

Скаржник виходить з того, що замовник встановив вимогу до учасників – мати досвід днопоглиблення на глибинах до 16 метрів. Але до цього часу порти України мали паспортні глибини до 14,5 метрів. Єдиним винятком є порт «Южний», який тільки і замовляв роботи з досягнення глибини 16 метрів. Єдиним підрядником тих робіт була китайська компанія «China Harbour Engineering company Ltd», яка отримала від «Юного» підряди на 586,00 млн грн . та 1,06 млрд грн.

Також скаржник відмітив, що на виграних у «Южному» китайцями тендерах портовики не ставили дискримінаційних обмежень щодо досвіду робіт на 16-метровій глибині. Тоді як для закупівлі днопоглиблювальних робіт в порту Іллічівська дане обмеження було встановлено і для підрядника, і для субпідрядника.