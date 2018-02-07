Фаворов уперше ввійшов в поставки електрики для «Укртрансгазу» на чверть мільярда
Філія «УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у січні-лютому за результатами тендерів повідомила про намір укласти дві угоди щодо постачання електроенергії на загальну суму 544,78 млн грн. Про це
- ТОВ «Агенція інвестиційного менеджменту» до червня 2019 року поставить на Богородчанське ЛВУМГ електрики на 487,27 млн грн.
Замовили 271,24 млн кВт*год. електроенергії I класу напруги та 900 тис кВт*год. електроенергії II класу напруги. Вартість буде розраховуватися за тарифами, на 2% нижчими від роздрібних тарифів ПАТ «Одесаобленерго» у відповідному періоді.
- ТОВ «Еру Трейдінг» до грудня 2019 року поставить на Одеське ЛВУМГ електрики на 57,51 млн грн.
Замовили 6,10 млн кВт*год. електроенергії I класу напруги та 20,68 млн кВт*год. електроенергії II класу напруги. Цього разу знижка складає 1% від тарифів обленерго.
Наприклад, зараз промисловий
Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі відповідає знижкам.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Енерго-Газ», яке не знижувало ціну на аукціонах.
Засновником «Еру Трейдінг» є американська компанія «Еру Корпорейшн», а кінцевими бенефіціарами – Андрій Фаворов і Дейл Пері зі США та директор Ярослав Мудрий з Києва. Переможець уперше виграв тендер на постачання електроенергії. Раніше, а саме з квітня 2017 року він отримував підряди лише на постачання газу на суму 2,38 млрд грн., з яких 1,35 млрд грн. – це технологічний газ для «Укртрансгазу».
Власником київської «Агенції» від заснування у 2004 р. є британська фірма «Альбермарл Трейдінг Лімітед» («Albermarle Trading Limited»). Нею у свою чергу володіє вірґінський офшор «Веделл Венчерз Інк» («Wadell Ventures Inc»). Із 2007 р. «Агенцією» керує Валентин Цецюрський.
«Агенція» є співзасновником кількох бізнес-проектів. Так, їй належить 33% у ТОВ «Місто-Буд-Інвест» із групи Дмитра Фірташа.
Також вона проходила із низкою інших компаній по
Раніше «Агенція» співволоділа ТОВ «Укртепло» з Дмитром Разумковим. Нині «Укртепло» належить чеській «Енерджі Інвестментс», кінцевим бенефіціаром через яку є
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Финансы
07.02.2018 16:15