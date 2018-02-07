Фаворов уперше ввійшов в поставки електрики для «Укртрансгазу» на чверть мільярда

Філія «УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у січні-лютому за результатами тендерів повідомила про намір укласти дві угоди щодо постачання електроенергії на загальну суму 544,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

ТОВ «Агенція інвестиційного менеджменту» до червня 2019 року поставить на Богородчанське ЛВУМГ електрики на 487,27 млн грн.

Замовили 271,24 млн кВт*год. електроенергії I класу напруги та 900 тис кВт*год. електроенергії II класу напруги. Вартість буде розраховуватися за тарифами, на 2% нижчими від роздрібних тарифів ПАТ «Одесаобленерго» у відповідному періоді.

ТОВ «Еру Трейдінг» до грудня 2019 року поставить на Одеське ЛВУМГ електрики на 57,51 млн грн.

Замовили 6,10 млн кВт*год. електроенергії I класу напруги та 20,68 млн кВт*год. електроенергії II класу напруги. Цього разу знижка складає 1% від тарифів обленерго.

Наприклад, зараз промисловий тариф «Одесаобленерго» становить 1,67 грн. за кВт/год. для 1 класу і 2,12 грн. за кВт/год. для 2 класу. Таким чином, договірний тариф «Агенції» складає відповідно 1,63 грн. за кВт/год. і 2,07 грн. за кВт/год., а тариф «Еру Трейдінг» – 1,65 грн. за кВт/год. і 2,09 грн. за кВт/год.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі відповідає знижкам.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Енерго-Газ», яке не знижувало ціну на аукціонах.

Засновником «Еру Трейдінг» є американська компанія «Еру Корпорейшн», а кінцевими бенефіціарами – Андрій Фаворов і Дейл Пері зі США та директор Ярослав Мудрий з Києва. Переможець уперше виграв тендер на постачання електроенергії. Раніше, а саме з квітня 2017 року він отримував підряди лише на постачання газу на суму 2,38 млрд грн., з яких 1,35 млрд грн. – це технологічний газ для «Укртрансгазу».

Власником київської «Агенції» від заснування у 2004 р. є британська фірма «Альбермарл Трейдінг Лімітед» («Albermarle Trading Limited»). Нею у свою чергу володіє вірґінський офшор «Веделл Венчерз Інк» («Wadell Ventures Inc»). Із 2007 р. «Агенцією» керує Валентин Цецюрський.

«Агенція» є співзасновником кількох бізнес-проектів. Так, їй належить 33% у ТОВ «Місто-Буд-Інвест» із групи Дмитра Фірташа.

Також вона проходила із низкою інших компаній по кримінальному провадженню , яке вели податківці щодо ПАТ «Криворіжгаз» із групи Фірташа щодо заниження податків. У квітні 2016 р. справу закрили , звільнивши головного бухгалтера «Криворіжгазу» від відповідальності, бо вона вчинила злочин уперше і все відшкодувала.