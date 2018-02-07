80-річна матір чиновника з Оболонської РДА купила три квартири і землю навпроти парку Дружби народів
80-річна Ніна Денисенко протягом 2014-2016 років стала власницею трьох квартир у столиці та 0,37 га землі навпроти парку Дружби народів. Про це «Нашим грошам» стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Ніна Денисенко – це матір начальника відділу інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації Оболонської РДА
У червні 2015 року Ніна Денисенко отримала свідоцтво про право власності на квартиру площею 75,8 кв.м у столичному ЖК «Парк стоун» в районі Оболонь. У листопаді того ж року отримала ще одне свідоцтво на квартиру поряд, площею 44,8 кв. м., у цьому ж ЖК.
Третя квартира Ніни Денисенко має площу 42,3 кв. м., розташована на проспекті Героїв Сталінграда, 6а у Києві. Цю нерухомість матір чиновника придбала у квітні 2014 року.
Також на Ніну Денисенко зареєстрована земля. У грудні 2016 року матір Ігоря Денисенка купила 0,37 га для ведення особистого селянського господарства навпроти парку Дружби народів – по документах ця адреса у Бориспільському районі Київської області, а фактично – на березі дніпровської протоки річки Десенки. Як свідчать карти Google maps, земля на ділянці Денисенко засаджена деревами. А за даними публічної кадастрової карти – частково роздана у приватну власність.
1 га землі поряд із Ніною Денисенко у 2015 році купив киянин Андрій Сенін. Під час реєстрації земельної ділянки Сенін користався послугами столичного нотаріуса Ірини Гамаль. Це та ж нотаріус, у якої засвідчував продаж своєї квартири суддя Солом’янського районного суду Вадим Сенін у 2017 році. Про Андрія Сеніна відомо, що його фірма ТОВ «Кастом транс»
Ще 0,99 га навпроти парку Дружби народів оформив на себе у січні 2017 року Максим Кульбачко,
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Финансы
07.02.2018 16:14