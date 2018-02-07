Швейцарський адвокат продав «Укргазвидобуванню» метанол на 45% дорожче від осені
ПАТ «Укргазвидобування» 5 лютого уклало угоду з компанією «AGTG SA» (Швейцарія) про постачання метилового спирту попередньою вартістю 3,61 млн євро. Про це повідомляється у системі
За результатами електронних біржових торгах на ТБ «Українська енергетична біржа» протягом року на умовах DAP поставлять 9 025 т технічного метанолу марки А за ГОСТ 2222-95 за попередньою ціною 400 євро за тонну.
У вартість товару включаються митні та транспортні витрати, витрати на пакування, навантаження, отримання сертифікату походження і дозвільної документації.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року «Укргазвидобування» замовило такий метанол іншій фірмі на умовах DAP за попередньою ціною 279 євро за тонну, тобто на 45% дешевше від ціни на лютневих торгах.
За інформацією джерела «Наших грошей» у ДФС, торік російський та білоруський метанол для «Укргазвидобування» на умовах DAP ввозився в Україну по $280-380 за тонну, що на 5-43% дешевше.
Нинішній договір передбачає забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 5% та оплату поставленого товару на умовах, які будуть зазначені у майбутніх специфікаціях.
Швейцарську паливну фірму «AGTG SA» з кантону Фрібург із капіталом 100 тис швейцарських франків, яка вперше отримала підряд в Україні,
До жовтні 2016 року «AGTG SA» мала назву «Wattsun Holding SA». Ще раніше ця фірма на чолі з Марселєм Шмідом (Marcel Schmid) знаходилась у Женеві та займалась будівництвом, купівлею, продажем та експлуатацією вітропарків за кордоном, управлінням компаніями, придбанням участі та координацією операцій компаній, продажем продукції, зокрема за кордоном.
За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, торік «AGTG SA» ввозила індійський дизель для ТОВ «Газтрим» Олександра Давидкіна і ТОВ «Елемент Нафта» Олександра Тельчарова, а «Елемент Нафта» відправляло їй пшеницю. «Import Genius»
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
06.02.2018 22:30
07.02.2018 16:14