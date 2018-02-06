В Киеве СБУ поймала ОПГ, осуществлявшую махинации с недвижимостью

В состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило 7 жителей столицы.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости, информирует пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило 7 жителей столицы.

"Для переоформления жилья на подставных лиц подозреваемые использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах Киева. Сотрудники СБУ задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У организатора группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более 300 патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта""Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"
СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплатыРева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты
Таможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалютыТаможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура запретила стройку на горе Юрковица в КиевеПрокуратура запретила стройку на горе Юрковица в Киеве
Государство будет судиться за гостиницу "Феофания" в КиевеГосударство будет судиться за гостиницу "Феофания" в Киеве
Появились подробности продажи земли киностудии имени Довженко в КиевеПоявились подробности продажи земли киностудии имени Довженко в Киеве
Рынок недвижимости в Киеве показал худшие результаты за последние пять летРынок недвижимости в Киеве показал худшие результаты за последние пять лет
Dragon Capital покупает бизнес-центр "Торонто" в КиевеDragon Capital покупает бизнес-центр "Торонто" в Киеве
В Киеве вновь подорожал наличный долларВ Киеве вновь подорожал наличный доллар
В Киеве ректор сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вузаВ Киеве ректор сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вуза
Виталий Кличко будет менять в Киеве изношенные трубыВиталий Кличко будет менять в Киеве изношенные трубы
Земля под Лукьяновским СИЗО в Киеве продаваться не будет – замминистра юстицииЗемля под Лукьяновским СИЗО в Киеве продаваться не будет – замминистра юстиции
В 2018 году в Киеве резко подешевеют старые квартирыВ 2018 году в Киеве резко подешевеют старые квартиры
Последние новости
Подгружаем последние новости