В Киеве СБУ поймала ОПГ, осуществлявшую махинации с недвижимостью

В состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило 7 жителей столицы.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости, информирует пресс-центр СБУ .

Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило 7 жителей столицы.

"Для переоформления жилья на подставных лиц подозреваемые использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах Киева . Сотрудники СБУ задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У организатора группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более 300 патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.