ПриватБанк в прошлом году увеличил активы на 21%

Государственный ПриватБанк (Киев) по итогам деятельности в 2017 году увеличил валюту баланса на 21% — до 259 млрд грн.

Соответствующие предварительные результаты приведены в презентации банка, текстом которой располагает агентство «Интерфакс-Украина».

Согласно документу, кредитный портфель банка возрос на 5,9% — до 235,476 млрд грн, в том числе кредиты юрлицам на 0,66% — до 193,917 млрд грн, кредиты физлицам – на 40%, до 41,558 млрд грн.

В активах существенно возрос также объем ценных бумаг – на 78,1%, до 162,88 млрд грн.

В пассивах: объем средств физических лиц возрос на 34,88% — до 40,368 млрд грн, юридических лиц – на 9,48%, до 167,499 млрд грн.

Кроме того, уставный капитал банка был увеличен на 48,4 млрд грн – до 155,4 млрд грн.

Банк также приводит значение некоторых экономических нормативов по состоянию на 1 января 2018 года. В частности, адекватность капитала (Н2) составляла 13,87% при нормативном значении не менее 10% (в начале 2017 года Н2 = 2,1%), норматив мгновенной ликвидности (Н4) — 32,7% при нормативном требовании не менее 20%, норматив текущей ликвидности (Н5) — 152,91% при нормативном требовании не менее 40%, норматив краткосрочной ликвидности (Н6) — 98,11% при нормативном требовании не менее 60%.

По данным ПриватБанка, в бюджете на 2018 год предусмотрено получение 4 млрд грн чистой прибыли.