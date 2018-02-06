Сокращение инвестирования в Украине ставит под угрозу экономический рост - FT

Житель украинского города Каменское Владимир Лемперт открыл завод, который производит различные пластиковые детали. Одни из них идут известным производителям автомобилей, таким как Land Rover, BMW и VW. Другие автоматизированные линии производят контейнеры для продуктов питания, материалы для строительства и медицинской индустрии. Но кое-что портит эту редкую для Украины историю бизнес-успеха.

РоSSийское вторжение в Крым и Донбасс сильно навредили производству. Лемперт пытается найти финансирование для расширения линий, пишет Financial Times, передает ZN.UA .

«Мы могли бы удвоить производство. Но нам сейчас приходится отказываться от заказов. Нужно удвоить мощности, построив новые производственные линии», — сказал украинский предприниматель изданию.

Издание отмечает, что планы Лемперта столкнулись с теми же препятствиями, что и вся украинская экономика, которая в прошлом году выросла на 2%. Внутреннее финансирование трудно доступное, а иностранные инвестиции в дефиците.

Зафиксированный в Украине экономический рост кажется лишь небольшим отскоком после обвала на 17% в течение 2014-2015 годов. Он медленнее, чем глобальный или европейский. К тому же, такого роста ВВП не достаточно, чтобы поставить страну на путь уверенного восстановления. Экономист и эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд предостерегает, что Украина рискует отстать от Молдовы и стать самой бедной страной в Европе по показателю ВВП на душу населения.

Главной причиной такого медленного украинского роста издания называет низкий уровень инвестиций. Тлеющий конфликт в Донбассе влияет на экономику, но это лишь один из факторов, среди которых также проблемы банковской системы и сомнения относительно готовности Киева проводить реформы для укрепления верховенства закона.

Бывший министр финансов Словакии и советник правительства украины Иван Миклош сказал, что поток прямых инвестиций составляет лишь 15% от ВВП Украины. Чтобы страна достигла своего потенциального роста на 6-7% ежегодно, на прямые инвестиции должно приходиться 25%.

«Есть три главные источники инвестиций: государственные финансы, займы и, самое важное, иностранные прямые инвестиции. Прогресс в их привлечении привязан к верховенству закона, приватизации», — сказал Миклош изданию.

Украинский Нацбанк провел банковскую реформу, сократив количество финучреждений со 180 до 86. Но реструктурированные банки, некоторые из которых до сих пор имеют недоходные займы, не очень хотят выдавать нове и только при условии возврата процентов, которые определяются двузначными числами. Из-за слабости гривни в течение последних недель, банки очень осторожно относятся к клиентам, которые импортируют технику или сырье. А решение Нацбанка увеличить базовую процентную ставку с 14,5% до 16% еще больше ухудшило настроения бизнеса.

«Все производства в долгах. Банки не хотят выдавать новые займы, не говоря уже о доступных процентных ставках. Война перестала быть главной проблемой с 2015 года. Коррупция тоже уже не чувствуется так, как раньше. Проблема «номер один» — доступное финансирование», — сказал Лемперт.

Иностранные инвесторы в Украине, которых не много и которые имеют доступ к дешевому финансированию, чувствуют себя в стране лучше, чем местные предприятия. Международный производитель стали ArcelorMittal, который купил украинский завод «Криворожсталь» в 2005 году за 5 миллиардов долларов, успешно расширяет линии и улучшает энергетическую эффективность с помощью возобновляемых технологий.

Исполнительный директор компании в Украине Парамжит Калон говорит, что его компания инвестировала в стране в 9 миллиардов долларов. Но, по его словам, местные конкуренты, которых контролируют олигархи, а также региональные чиновники, которые порой враждуют между собой, до сих пор атакуют компанию «с помощью всех возможных инструментов». Разрешения на строительство заблокированы. Кроме того, ArcelorMittal жалуется на неоправданные обвинения в загрязнении окружающей среды.

«Они создают для нас проблемы. А потом через черный ход приходит сообщение, мол вы должны согласиться на то или иное. Даже вложив так много денег, мы не получили уважения», — жалуется Калон.

Он добавил, что судебную систему в Украине нужно реформировать, чтобы все конфликты можно было честно решать, а коррупцию на самом высоком уровне подавить.