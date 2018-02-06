ЕС выделил 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине

Украина занимает 6-е место среди всех ассоциированных стран программы "Горизонт 2020".

ЕС выделил 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине
Фото: Liga.net

В рамках программы Европейского Союза "Горизонт 2020" 83 украинских организации, в том числе вузы, исследовательские учреждения и представители частного сектора, получат 17,23 млн евро на реализацию своих проектов. Об этом сообщается на странице представительства ЕС в Украине в Фейсбуке.

Отмечается, что всего 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на 312,81 млн евро.

Таким образом Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС "Горизонт 2020", как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования.

"Потенциал Украины значительно больше. Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы "Горизонт 2020", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина стала ассоциированным членом программы ЕС "Горизонт 2020" в марте 2015 года. С тех пор украинские организации получили возможность участвовать в программе на тех же условиях, что и страны-члены ЕС и другие ассоциированные члены "Горизонт 2020".


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