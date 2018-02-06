Международные резервы Украины сократились до $18,4 млрд

В Нацбанке назвали две причины.

Международные резервы Украины сократились до $18,4 млрд
Фото: Сергей Нужненко

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2018 года сократились на 2% и составили $18 млрд 442,74 млн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Отмечается, что сокращение произошло по двум причинам.

"Во-первых, в январе были осуществлены платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму $565,6 млн. В частности, $468,5 млн было направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, деноминированным в иностранной валюте. Во-вторых, в ответ на усиление волатильности обменного курса гривны Нацбанк проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторам. В январе он продал иностранной валюты на межбанковском валютном рынке на $266,8 млн, из которых $169 млн - во время интервенций в форме запроса лучшего курса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование избыточного предложения валюты на межбанке в конце января позволило Нацбанку пополнить международные резервы.

"Всего за январь Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $250,9 млн, в том числе $177 млн по интервенциями в форме запроса лучшего курса. Таким образом, чистая продажа иностранной валюты составил $15,9 млн", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что на объем резервов также повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса валют) на $205,9 млн и другие операции на $9,9 млн.

В целом, по состоянию на 1 февраля объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, Международные резервы Украины за 2017 год выросли на 21%, до $18,8 млрд.


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