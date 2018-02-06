НБУ купил у банков $44 млн на фоне укрепления гривны

Курс гривы во вторник укрепился до 27,46 грн/долл.

НБУ купил у банков $44 млн на фоне укрепления гривны
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк во вторник провел аукцион по покупке валюты и приобрел 44,2 млн долларов по среднему курсу 27,43 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Минимальный курс покупки инвалюты составил 27,23 грн/долл., максимальный - 27,44 грн/долл.

Всего в аукционе хотели принять участие 26 участников, НБУ удовлетворил 10 заявок.

Аукцион состоялся на фоне резкого укрепления гривны. Если 5 февраля межбанковский рынок закрылся на отметке 27,74 грн/долл., то к 14:30 6 февраля гривна укрепилась до 27,46 грн/долл.

Напомним, что это уже третий аукцион по покупке валюты. 31 января НБУ купил 73,9 млн долларов на двух аукционах.


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