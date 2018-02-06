НБУ купил у банков $44 млн на фоне укрепления гривны
Курс гривы во вторник укрепился до 27,46 грн/долл.
Национальный банк во вторник провел аукцион по покупке валюты и приобрел 44,2 млн долларов по среднему курсу 27,43 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 27,23 грн/долл., максимальный - 27,44 грн/долл.
Всего в аукционе хотели принять участие 26 участников, НБУ удовлетворил 10 заявок.
Аукцион состоялся на фоне резкого укрепления гривны. Если 5 февраля межбанковский рынок закрылся на отметке 27,74 грн/долл., то к 14:30 6 февраля гривна укрепилась до 27,46 грн/долл.
Напомним, что это уже третий аукцион по покупке валюты. 31 января НБУ купил 73,9 млн долларов на двух аукционах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
06.02.2018 14:07
06.02.2018 15:42