В Пентагоне "потеряли" $800 млн

Минобороны США никогда не проходило полный финансовый аудит.

В Пентагоне "потеряли" $800 млн
Пентагон
Фото: insidepro.com

Одно из самых больших агентств Пентагона Defense Logistics Agency не смогло объяснить о своих расходах на сумму более $800 млн.

Об этом пишет Politico.

"Одно из самых больших агентств Пентагона Defense Logistics Agency не смогло отчитаться о расходах на сумму более 800 миллионов долларов США в строительные проекты", - говорится в аудите компании Ernst & Young.

Последний аудит поднимает новые вопросы к способности Минобороны США управлять своим ежегодным бюджетом, который достигает $700 млрд - и это учитывая дополнительные миллиарды, которые президент США планирует предложить в этом месяце.

Оборонное ведомство США никогда не проходило полный финансовый аудит, несмотря на мандат от Конгресса США, отмечает Politico.

Напомним, что в декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США c $350 млн для Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта""Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"
СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплатыРева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты
Таможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалютыТаможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты
Блок рекламы


Похожие новости
Всемирный банк пригрозил лишить Украину $800 млнВсемирный банк пригрозил лишить Украину $800 млн
Капитализация Apple достигла рекордных $800 млрд
Золотовалютные резервы Украины снизились на $800 млнЗолотовалютные резервы Украины снизились на $800 млн
Украина подписала соглашения о $800 млн от Всемирного банка и ЯпонииУкраина подписала соглашения о $800 млн от Всемирного банка и Японии
Силовики изъяли более $800 тыс. в киевских обменкахСиловики изъяли более $800 тыс. в киевских обменках
ООН выдаст аграриям зоны АТО материальную поддержку на $800 тыс.ООН выдаст аграриям зоны АТО материальную поддержку на $800 тыс.
Всемирный банк выделит Украине $800 млн на строительство дорогВсемирный банк выделит Украине $800 млн на строительство дорог
Украина рассчитывает получить в апреле $800 млн от Всемирного банкаУкраина рассчитывает получить в апреле $800 млн от Всемирного банка
Профицит внешней торговли Украины за первые 3 квартала составил более $800 млнПрофицит внешней торговли Украины за первые 3 квартала составил более $800 млн
Тарута: ЕС предоставит $800 млн на восстановление ДонбассаТарута: ЕС предоставит $800 млн на восстановление Донбасса
Последние новости
Подгружаем последние новости