В Пентагоне "потеряли" $800 млн

Минобороны США никогда не проходило полный финансовый аудит.

Пентагон Фото: insidepro.com

Одно из самых больших агентств Пентагона Defense Logistics Agency не смогло объяснить о своих расходах на сумму более $800 млн.

Об этом пишет Politico.

"Одно из самых больших агентств Пентагона Defense Logistics Agency не смогло отчитаться о расходах на сумму более 800 миллионов долларов США в строительные проекты", - говорится в аудите компании Ernst & Young.

Последний аудит поднимает новые вопросы к способности Минобороны США управлять своим ежегодным бюджетом, который достигает $700 млрд - и это учитывая дополнительные миллиарды, которые президент США планирует предложить в этом месяце.

Оборонное ведомство США никогда не проходило полный финансовый аудит , несмотря на мандат от Конгресса США , отмечает Politico.