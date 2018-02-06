В Пентагоне "потеряли" $800 млн
Минобороны США никогда не проходило полный финансовый аудит.
Одно из самых больших агентств Пентагона Defense Logistics Agency не смогло объяснить о своих расходах на сумму более $800 млн.
Об этом пишет Politico.
"Одно из самых больших агентств Пентагона Defense Logistics Agency не смогло отчитаться о расходах на сумму более 800 миллионов долларов США в строительные проекты", - говорится в аудите компании Ernst & Young.
Последний аудит поднимает новые вопросы к способности Минобороны США управлять своим ежегодным бюджетом, который достигает $700 млрд - и это учитывая дополнительные миллиарды, которые президент США планирует предложить в этом месяце.
Оборонное ведомство США никогда не проходило полный финансовый аудит, несмотря на мандат от Конгресса США, отмечает Politico.
Напомним, что в декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США c $350 млн для Украины.
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