Минрегионстрой подсчитал стоимость модернизации хрущевок

"В 100-квартирный дом нужно вложить 3-3,5 млн гривен".

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Министр регионального строительства, вице-премьер Геннадий Зубко подтвердил, что его ведомство склоняется к идее санации хрущевок вместо их сноса под новое жилье.

"Был когда-то закон о реконструкции устаревших кварталов. В нем говорилось, что инвесторы снесут хрущевки, построят новое жилье и за счет высотности вернут инвестиции. Мы в свою очередь считаем, что в настоящий момент старый жилфонд можно модернизировать. Есть несколько успешных проектов, которые показывают, что осуществить инженерную санацию возможно. За 2,5 тысячи гривен на квадратный метр старое жилье можно полностью модернизировать", - сказал он в интервью "Обозревателю".

Для сравнения, минимальная цена нового жилья в Киеве - около 15,5 тысячи гривен за квадратный метр.

Министр добавил, что в Украине насчитывается около 20 тысяч хрущевок, но общую стоимость программы реновации он пока назвать не смог.

"Мы считаем на квадратный метр, потому что есть хрущевки на три подъезда, есть на пять, есть на десять. Мы четко знаем, что в 100-квартирный дом нужно вложить 3-3,5 млн гривен. 50% - дает государство, если есть муниципальная программа, то вместе 70%, плюс 30% - средств граждан. Хрущевкам можно дать вторую жизнь. Единственное - нужно этими домами заниматься, потому что модернизация и утепление предусматривают еще и санацию и обследование домов", - заявил Зубко.