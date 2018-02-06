Украина выплатит МВФ 460 миллионов долларов двумя платежами

МВФ

Украина проводит 5-6 февраля два платежа в пользу Международного валютного фонда на общую сумму 460 миллионов долларов.

Об сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Сегодня, 5 февраля, в счет возврата основного долга было перечислено 373 млн долларов, а завтра в МВФ направят платеж на оплату процентов 87 млн долларов.

По данным НБУ, в этом году Национальный банк и правительство должны заплатить по госдолгу в иностранной валюте примерно 7,4 млрд долларов, в том числе — по обязательствам перед МВФ.

Нацбанк ожидает привлечение от МВФ примерно 2 млрд долларов. Сроки его неизвестны, но Украина уже 2 марта должна вернуть МВФ еще 114,3 млн.


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