Американский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в Украине

Бизнесмен из США Джон Сунг продал свою компанию Five9 в Сан-Франциско (Калифорния) с прибылью более одного миллиарда долларов в год и перебрался на постоянное место жительства в Киев для того, чтобы совместно с партнером из Украины развивать начинающую компанию по автоматизации продаж, производства и сбыта продукции JetBridge.

По словам Джона, в Киеве самые лучшие в мире рестораны и много гениальных людей, но начинающие бизнесмены часто обманывают вкладчиков и не умеют формировать бизнес, а работники не уверенны в руководстве, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ .

О своем переезде он говорит, что в отличие от Америки в Украине есть свобода слова и разнообразие, где можно ни от кого не срывая высказывать свою точку зрения.

Кроме того, Джон Сунг заявляет, что информация о вооруженном конфликте на Донбассе, которую освещают западные средства массовой информации, является утрированным. Также он отметил, что в текущем году привезет в Украину американских коллег для того, чтобы показать Киев , который не уступает по своей красоте столицам Польши , Португалии и Венгрии.

Между тем, по словам Сунга, у молодых украинских специалистов не достаточно опыта работы, хотя и имеются возможности.

Также американский предприниматель добавил, что в отличие от Соединенных Штатов Америки стартап-революция в Украине только набирает свои обороты.