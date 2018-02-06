«Ощадбанк» таємничо замовив фаворитам серверного обладнання на півмільярда
ПАТ «Державний ощадний банк України» 26 грудня уклало дві угоди про закупівлю серверного обладнання на загальну суму 512,59 млн грн. Про це
Деталі замовлення невідомі, бо договори замовник не оприлюднив, а документація конкурсу видавалась лише за запитом бажаючих взяти участь у закупівлі.
ДочП «Ес Енд Ті Україна» за 402,49 млн грн. для проекту «Централізація АБС Мульті-МФО» поставить:
- 182 65 млн грн. – комплект серверного обладнання IBM Power System E880C (9080-MHE), тип 1;
- 120 64 млн грн. – комплект серверного обладнання IBM Power System E880C (9080-MHE), тип 2;
- 85,24 млн грн. – комплект обладнання для розширення існуючої системи збереження даних IBM FlashSystem A9000R (9837-415);
- 3,49 млн грн./шт. – чотири комплекти системи серверної комутації на базі IBM System Networking SAN64B-6 (8960-F64).
ТОВ «Навігатор Корпорейшн» для проекту «Централізація резервного копіювання інформаційних систем» поставить комплект обладнання системи збереження даних NetApp FAS8200 HA System, Premium Bundle (FAS8200A-002) за 110,10 млн грн.
За
Засновником «Ес Енд Ті Україна» значиться кіпрський офшор «Сандт Холдінг Лімітед», а кінцевим бенефіціаром – австрієць Вольфганг Фюрлінгер. Незмінним директором із 2001 р. є Юрій Лисецький, відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона і Євгена Зиміна. Останній у 2016 р. керував ІТ-відділом ПАТ «Укрпошта», а у 2004 р. працював у комп’ютерному управлінні ЦВК під керівництвом Сергія Ківалова разом із Сергієм Катковим.
Згідно так званих «
Раніше «Астерос Україна» мало спільну адресу з «Пріокомом». Торік ці фірми засвітилися в якості спаринг-партнерів на тендері «Укрпошти» із закупівлі послуг розробки софту для контакт-центру поштарів за 5,68 млн грн.
Нині засновником і директором «Астерос Україна» є Леонід Копач із Чернігівщини, а підписантом – Юрій Великий. Раніше фірма належала Великому і кіпрський компанії «Астерос технолоджі солюшинз холдінгз лімітед», чиїми бенефіціарами були росіяни Ірина Макєєва, Юрій Бяков, Дмитро Кошелев, Борис Поляков та Михайло Гаврилов.
Бяков – основний акціонер російського системного інтегратора
Фірмою
У листопаді 2017 р. «Навігатор Корпорейшн» і «Ес Енд Ті Україна»
Усього «Ес Енд Ті Україна» отримала підрядів «Ощадбанку» на 900,68 млн грн., а «Навігатор Корпорейшн» – на 222,48 млн грн.
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06.02.2018 08:55