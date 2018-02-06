«Ощадбанк» таємничо замовив фаворитам серверного обладнання на півмільярда

ПАТ «Державний ощадний банк України» 26 грудня уклало дві угоди про закупівлю серверного обладнання на загальну суму 512,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Деталі замовлення невідомі, бо договори замовник не оприлюднив, а документація конкурсу видавалась лише за запитом бажаючих взяти участь у закупівлі.

ДочП «Ес Енд Ті Україна» за 402,49 млн грн. для проекту «Централізація АБС Мульті-МФО» поставить:

  • 182 65 млн грн. – комплект серверного обладнання IBM Power System E880C (9080-MHE), тип 1;
  • 120 64 млн грн. – комплект серверного обладнання IBM Power System E880C (9080-MHE), тип 2;
  • 85,24 млн грн. – комплект обладнання для розширення існуючої системи збереження даних IBM FlashSystem A9000R (9837-415);
  • 3,49 млн грн./шт. – чотири комплекти системи серверної комутації на базі IBM System Networking SAN64B-6 (8960-F64).

ТОВ «Навігатор Корпорейшн» для проекту «Централізація резервного копіювання інформаційних систем» поставить комплект обладнання системи збереження даних NetApp FAS8200 HA System, Premium Bundle (FAS8200A-002) за 110,10 млн грн.

За даними сайту «Ощадбанку», конкурентом «Ес Енд Ті Україна» було ТОВ «Аваліс», а з «Навігатор Корпорейшн» змагалися «Ес Енд Ті Україна» і ТОВ «АМ Інтегратор Груп».

Засновником «Ес Енд Ті Україна» значиться кіпрський офшор «Сандт Холдінг Лімітед», а кінцевим бенефіціаром – австрієць Вольфганг Фюрлінгер. Незмінним директором із 2001 р. є Юрій Лисецький, відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона і Євгена Зиміна. Останній у 2016 р. керував ІТ-відділом ПАТ «Укрпошта», а у 2004 р. працював у комп’ютерному управлінні ЦВК під керівництвом Сергія Ківалова разом із Сергієм Катковим.

Згідно так званих «плівок Рибачука», Катков брав безпосередню участь у фальсифікації виборів на користь Януковича, що і призвело до першого Майдану. Його дружина Світлана Каткова, відома як віце-президент ТОВ «Астерос Україна», теж працювала в «Укртелекомі», правління якого очолював Дзекон. Торік її призначили в. о. директора з питань інформаційних технологій ПАТ «Українська залізниця».

Раніше «Астерос Україна» мало спільну адресу з «Пріокомом». Торік ці фірми засвітилися в якості спаринг-партнерів на тендері «Укрпошти» із закупівлі послуг розробки софту для контакт-центру поштарів за 5,68 млн грн.

Нині засновником і директором «Астерос Україна» є Леонід Копач із Чернігівщини, а підписантом – Юрій Великий. Раніше фірма належала Великому і кіпрський компанії «Астерос технолоджі солюшинз холдінгз лімітед», чиїми бенефіціарами були росіяни Ірина Макєєва, Юрій Бяков, Дмитро Кошелев, Борис Поляков та Михайло Гаврилов.

Бяков – основний акціонер російського системного інтегратора АТ «Астерос», який обслуговує Адміністрацію Президента РФ, Міністерство оборони РФ, ФСБ і так далі.

Фірмою «Навігатор Корпорейшн» на чолі з Андрієм Стельмахом володіють Анатолій Янушевський і Сергій Красношапка. У 2016 р. її засновниками були Дмитро Осипов, Олександр Радченко та Георгій Чернявський. Останнім двом належить ТОВ «Інвестиційна група Навігатор».

У листопаді 2017 р. «Навігатор Корпорейшн» і «Ес Енд Ті Україна» фігурували у кримінальному провадженні щодо закупівлі «Ощадбанком» у 2016-2017 рр.. комп’ютерного обладнання і софту за завищеними цінами. Однак відтоді обидві фірми не згадувались у матеріалах цієї справи.

Усього «Ес Енд Ті Україна» отримала підрядів «Ощадбанку» на 900,68 млн грн., а «Навігатор Корпорейшн» – на 222,48 млн грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта""Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"
СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплатыРева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты
Таможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалютыТаможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты
Блок рекламы


Похожие новости
«Укрспирт» скупився технологічним обладнанням у виробника з Вінниці на 50 мільйонів
Атомники замовили чехам обладнання на 1,6 мільйони євро
«Енергоатом» замовив виробнику річне обслуговування охолоджувальних установок ЗАЕС за 55 мільйонів
Прикордонники відписали улюбленцям 61 мільйон на біометричне обладнання і софт
Держкомбінат Фірташа за 89 мільйонів замовив Фірташу ільменіт за ціною експорту з доставкою в Китай
«Ощадбанк» замовив режисеру «Інтера» відеоролик за півтора мільйона
Аеропорт «Бориспіль» за 20 мільйонів замовив новачкові газ дешевше від прайсу «Нафтогазу»
«Сумихімпром» за чверть мільярда замовив оточенню Фірташа газ дешевше від «Нафтогазу»
Підопічний сиротинець дружини Порошенка замовив згущонку з потрійною переплатою
Держкомбінат Фірташа за 75 мільйонів замовив Коломойському хлор на 72% дорожче, ніж рік тому
Последние новости
Подгружаем последние новости