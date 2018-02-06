Заступник Кернеса отримав долю у фірмі, яка займається ринками Харківщини

Бізнес першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, який записаний на його екс-дружину Олену Винник, нещодавно поповнився новим грошовитим активом. Про це написало видання «Depo. Харків».

Нещодавно Винник стала власницею частки у 3,92 млн грн. в статутному фонді ТОВ «Інвестиційна компанія «Лусон». Підприємство було створене у 2011 році, його засновниками значилися підприємство Харківської облспоживспілки «Первомайський ринок» та ТОВ «Регіональний інвестиційний центр».

У той час керівником Харківської облспоживспілки був В’ячеслав Близняк, завдяки якому, за даними « Харківського антикорупційного центру », оточення Кернеса отримало контроль над більшістю ринків Харкова та області. Більше того, донька Близняка виявилася дружиною В’ячеслава Ткаченка – одного з двох офіційних помічників Ігоря Терехова.

Керівником ТОВ «Регіональний інвестиційний центр» довгий час був депутат міськради, пов’язаний з ринками Харкова, Юрій Медведєв. У 2016 році засновники змінилися. Вони були безпосередньо пов’язані з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Серед них були ТОВ «Видавничий дім «Центр фінансової інформації» та ТОВ КУА «Фінекс-капітал». Власниками першої фірми були Ігор Когут та Ігор Ялдін. Останній є топ-менеджером ПАТ «НПК-Холдінг» (багаторічний головний актив Геннадія Кернеса) та був радником з економічних питань мера. «Фінекс-капітал», де засновником є Когут, кожен рік виплачує мільйони гривень Кернесу.

Більше того, восени минулого року Терехов нібито взяв у борг у Лади Крімерман, яка раніше була одним із засновників «Фінекс-капітал», 15 млн грн., які інвестував у «Фінекс-капітал». Тоді ж засновником «Лусону» стала Олена Винник.

Фірма «Лусон» офіційно має один контактний мобільний номер телефону – 380669120175. Саме цей номер є контактним ще в декількох фірмах з різними власниками, які тим чи іншим чином пов’язані з мерією Харкова, і всі вони управляють ринками на території міста чи області.

Фірма «Ноніус» керує «Новосалтівським ринком», фірма «Обіус» має частку на території ринку біля станції метро «Героїв Праці», такий саме номер телефону є у ТОВ «Чугуївський ринок».

Видання нагадує, що останні 15 років Терехов перебуває на держслужбі. Він працював в управлінні споживчого ринку Харкова, був заступником голови Харківської ОДА за часів губернаторства Арсена Авакова, а після того, як президентом став Віктор Янукович, Терехов перебрався до команди мера Геннадія Кернеса, де працює й зараз.

При цьому весь бізнес Терехова був записаний на його родичів – мати чи дружину. Зокрема, мова йшла про нерухомість, медцентр «Он кліник», мережу МАФів під назвою «Кісет». Партнером у останньому бізнесі є нардеп від «Нарфронту», соратник Авакова Ігор Котвіцький.

Другою співвласницею «Лусону» з часткою 80 тис грн. є Оксана Базилевич.