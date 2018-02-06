Заступник Кернеса отримав долю у фірмі, яка займається ринками Харківщини
Бізнес першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, який записаний на його екс-дружину Олену Винник, нещодавно поповнився новим грошовитим активом. Про це
Нещодавно Винник стала власницею частки у 3,92 млн грн. в статутному фонді ТОВ «Інвестиційна компанія «Лусон». Підприємство було створене у 2011 році, його засновниками значилися підприємство Харківської облспоживспілки «Первомайський ринок» та ТОВ «Регіональний інвестиційний центр».
У той час керівником Харківської облспоживспілки був В’ячеслав Близняк, завдяки якому, за даними «
Керівником ТОВ «Регіональний інвестиційний центр» довгий час був депутат міськради, пов’язаний з ринками Харкова, Юрій Медведєв. У 2016 році засновники змінилися. Вони були безпосередньо пов’язані з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Серед них були ТОВ «Видавничий дім «Центр фінансової інформації» та ТОВ КУА «Фінекс-капітал». Власниками першої фірми були Ігор Когут та Ігор Ялдін. Останній є топ-менеджером ПАТ «НПК-Холдінг» (багаторічний головний актив Геннадія Кернеса) та був радником з економічних питань мера. «Фінекс-капітал», де засновником є Когут, кожен рік
Більше того, восени минулого року Терехов нібито взяв у борг у Лади Крімерман, яка раніше була одним із засновників «Фінекс-капітал», 15 млн грн., які
Фірма «Лусон» офіційно має один контактний мобільний номер телефону – 380669120175. Саме цей номер є контактним ще в декількох фірмах з різними власниками, які тим чи іншим чином пов’язані з мерією Харкова, і всі вони управляють ринками на території міста чи області.
Фірма «Ноніус» керує «Новосалтівським ринком», фірма «Обіус» має частку на території ринку біля станції метро «Героїв Праці», такий саме номер телефону є у ТОВ «Чугуївський ринок».
Видання нагадує, що останні 15 років Терехов перебуває на держслужбі. Він працював в управлінні споживчого ринку Харкова, був заступником голови Харківської ОДА за часів губернаторства Арсена Авакова, а після того, як президентом став Віктор Янукович, Терехов перебрався до команди мера Геннадія Кернеса, де працює й зараз.
При цьому весь бізнес Терехова був записаний на його родичів – мати чи дружину. Зокрема, мова йшла про нерухомість, медцентр «Он кліник», мережу МАФів під назвою «Кісет».
Другою співвласницею «Лусону» з часткою 80 тис грн. є Оксана Базилевич.
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06.02.2018 07:31