Заступник Кернеса отримав долю у фірмі, яка займається ринками Харківщини

Бізнес першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, який записаний на його екс-дружину Олену Винник, нещодавно поповнився новим грошовитим активом. Про це написало видання «Depo. Харків».

Нещодавно Винник стала власницею частки у 3,92 млн грн. в статутному фонді ТОВ «Інвестиційна компанія «Лусон». Підприємство було створене у 2011 році, його засновниками значилися підприємство Харківської облспоживспілки «Первомайський ринок» та ТОВ «Регіональний інвестиційний центр».

У той час керівником Харківської облспоживспілки був В’ячеслав Близняк, завдяки якому, за даними «Харківського антикорупційного центру», оточення Кернеса отримало контроль над більшістю ринків Харкова та області. Більше того, донька Близняка виявилася дружиною В’ячеслава Ткаченка – одного з двох офіційних помічників Ігоря Терехова.

Керівником ТОВ «Регіональний інвестиційний центр» довгий час був депутат міськради, пов’язаний з ринками Харкова, Юрій Медведєв. У 2016 році засновники змінилися. Вони були безпосередньо пов’язані з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Серед них були ТОВ «Видавничий дім «Центр фінансової інформації» та ТОВ КУА «Фінекс-капітал». Власниками першої фірми були Ігор Когут та Ігор Ялдін. Останній є топ-менеджером ПАТ «НПК-Холдінг» (багаторічний головний актив Геннадія Кернеса) та був радником з економічних питань мера. «Фінекс-капітал», де засновником є Когут, кожен рік виплачує мільйони гривень Кернесу.

Більше того, восени минулого року Терехов нібито взяв у борг у Лади Крімерман, яка раніше була одним із засновників «Фінекс-капітал», 15 млн грн., які інвестував у «Фінекс-капітал». Тоді ж засновником «Лусону» стала Олена Винник.

Фірма «Лусон» офіційно має один контактний мобільний номер телефону – 380669120175. Саме цей номер є контактним ще в декількох фірмах з різними власниками, які тим чи іншим чином пов’язані з мерією Харкова, і всі вони управляють ринками на території міста чи області.

Фірма «Ноніус» керує «Новосалтівським ринком», фірма «Обіус» має частку на території ринку біля станції метро «Героїв Праці», такий саме номер телефону є у ТОВ «Чугуївський ринок».

Видання нагадує, що останні 15 років Терехов перебуває на держслужбі. Він працював в управлінні споживчого ринку Харкова, був заступником голови Харківської ОДА за часів губернаторства Арсена Авакова, а після того, як президентом став Віктор Янукович, Терехов перебрався до команди мера Геннадія Кернеса, де працює й зараз.

При цьому весь бізнес Терехова був записаний на його родичів – мати чи дружину. Зокрема, мова йшла про нерухомість, медцентр «Он кліник», мережу МАФів під назвою «Кісет». Партнером у останньому бізнесі є нардеп від «Нарфронту», соратник Авакова Ігор Котвіцький.

Другою співвласницею «Лусону» з часткою 80 тис грн. є Оксана Базилевич.


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