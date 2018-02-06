Курс биткоина упал до $6000
За месяц капитализация всех криптовалют сократилась более чем на $500 млрд.
Курс биткоина во вторник, 6 февраля, упал до 6000 долларов и в ходе торгов на некоторое время даже был ниже этой отметки.
Альтернативные криптовалюты - Ripple, Ether и Litecoin - также резко дешевеют, пишет "Интерфакс-Украина".
Согласно данным агентства Bloomberg, два американских регулятора планируют обратиться к Конгрессу с предложением взять под федеральный контроль платформы для торговли криптовалютами.
Главы Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), как ожидается, будут присутствовать на слушаниях в банковском комитете Сената США во вторник.
По оценкам coinmarketcap.com, капитализация рынка криптовалют в целом сократилась более чем на $500 млрд с начала января на фоне ужесточения регулятивного надзора в ряде стран мира.
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в понедельник заявил, что биткойн и другие криптовалюты являются "очень рискованными активами", к покупке которых стоит относиться с большой осторожностью. "Виртуальные валюты являются очень волатильными. Их цена полностью спекулятивная", - заявил Драги, выступая в Европарламенте.
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