Общая капитализация Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet упала на $90,7 млрд
По итогам закрытия торгов 5 февраля совокупная капитализация четырёх крупнейших технологических компаний – Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet –
Акции ведущих IT-компаний показали спад в диапазоне от 2,8 до 5,1%.
Наибольшие потери понёс холдинг Alphabet, владеющий Google. Его капитализация сократилась на $39,5 млрд.
Резкое падение американского рынка началось 2 февраля: за один торговый день биржевой индекс S&P 500 потерял 2,1%, а Dow Jones — 2,5%.
На закрытии торгов 5 февраля основные индексы вновь обвалились. Биржевой индекс Dow Jones
В качестве очевидных причин падения индексов – а на самом деле падения курсов акций компаний, входящих в эти индексы – аналитики
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Финансы
06.02.2018 07:22