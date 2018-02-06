Общая капитализация Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet упала на $90,7 млрд

По итогам закрытия торгов 5 февраля совокупная капитализация четырёх крупнейших технологических компаний – Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet – сократилась на $90,7 млрд. Это произошло на фоне общего падения американского фондового рынка.

Акции ведущих IT-компаний показали спад в диапазоне от 2,8 до 5,1%.

Наибольшие потери понёс холдинг Alphabet, владеющий Google. Его капитализация сократилась на $39,5 млрд.

Резкое падение американского рынка началось 2 февраля: за один торговый день биржевой индекс S&P 500 потерял 2,1%, а Dow Jones — 2,5%.

На закрытии торгов 5 февраля основные индексы вновь обвалились. Биржевой индекс Dow Jones потерял 1175 пунктов, что является абсолютным рекордом падения за один торговый день за всё время его существования, а S&P 500 – 7%.

В качестве очевидных причин падения индексов – а на самом деле падения курсов акций компаний, входящих в эти индексы – аналитики называют рост доходности долгосрочных облигаций США, рост цен на нефть, а также ожидание коррекции цен, поскольку фондовый рынок США уже несколько лет демонстрирует уверенный рост без попыток коррекции или смены тенденций.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта""Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"
СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривенСуд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен
Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплатыРева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты
Блок рекламы


Похожие новости
Рынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализацииРынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализации
Совет директоров Alphabet возглавил бывший ректор Стэнфордского университетаСовет директоров Alphabet возглавил бывший ректор Стэнфордского университета
Чистая прибыль Alphabet в 2017 году сократилась на 35%Чистая прибыль Alphabet в 2017 году сократилась на 35%
Amazon стал самым дорогим брендом мира, обогнав Google и AppleAmazon стал самым дорогим брендом мира, обогнав Google и Apple
Фигуранты "кремлевского списка" потеряли $1,1 млрд за деньФигуранты "кремлевского списка" потеряли $1,1 млрд за день
Компания тестя Насирова заработает 1 млрд грн на реконструкции аэропорта Борисполь
Коломойский и Боголюбов ввывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 млрд долларов, - ReutersКоломойский и Боголюбов ввывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 млрд долларов, - Reuters
Стартап Ring с офисом в Украине оценили почти в $1 млрд
Коболев: при существующей динамике нереально увеличить добычу газа до 20 млрд куб. м к 2020 годуКоболев: при существующей динамике нереально увеличить добычу газа до 20 млрд куб. м к 2020 году
Еврогруппа выделила Греции €6,7 млрдЕврогруппа выделила Греции €6,7 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости