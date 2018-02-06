Общая капитализация Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet упала на $90,7 млрд

По итогам закрытия торгов 5 февраля совокупная капитализация четырёх крупнейших технологических компаний – Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet – сократилась на $90,7 млрд. Это произошло на фоне общего падения американского фондового рынка.

Акции ведущих IT-компаний показали спад в диапазоне от 2,8 до 5,1%.

Наибольшие потери понёс холдинг Alphabet, владеющий Google . Его капитализация сократилась на $39,5 млрд.

Резкое падение американского рынка началось 2 февраля: за один торговый день биржевой индекс S&P 500 потерял 2,1%, а Dow Jones — 2,5%.

На закрытии торгов 5 февраля основные индексы вновь обвалились. Биржевой индекс Dow Jones потерял 1175 пунктов, что является абсолютным рекордом падения за один торговый день за всё время его существования, а S&P 500 – 7% .