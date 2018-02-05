Минфин открестился от выплат бывшим акционерам МММ

Гражданам предлагают уплатить некий налог.

Минфин открестился от выплат бывшим акционерам МММ

В последнее время от имени Министерства финансов прозваниют граждан и и предлагают компенсацию за участие в АО "МММ". Минфин предупреждает, что это мошенничество.

"Мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию". Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой "налог" для этого необходимо оплатить", - сообщается на сайте Минфина.

Министерство напоминает, что в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам АО "МММ".

Минфин советует обращаться в правоохранительные органы.


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