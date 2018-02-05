В 2018 году НАК "Нефтегаз Украины" планировал повысить цены на газ до 8530 гривен

В финансовом плане НАК «Нафтегаза Украины» на 2018 год заложено повышение цен на 73% в сравнении с существующими нормативами, но правительство сопротивляется резкому повышению цен на газ и откладывает выполнение постановления №187.

Эта информация содержится в анализе проекта финансового плана НАК «Нефтегаз Украины», проведенного Министерством финансов Украины, который опубликовали «Українські Новини «.

Цена газа для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров (без НДС), если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены. В дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент до 8 530 гривен за тысячу кубометров.

Также в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% с 1 января, если бы правительство выполнило постановление №187.

Как известно, Кабмин отложил выполнение постановления №187 на неопределенное время из-за того, что в действующей редакции было необходимо с октября 2017 года повышать цену газа на 17%. Очевидно, что правительство не хочет брать на себя обязательства, которые могут привести к серьезному социальному недовольству накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году.