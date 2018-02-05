Пенсионный фонд проверяет стаж украинцев, которые выходят на пенсию
Официальное заявление МВФ не делал, однако на данный момент Пенсионный фонд по рекомендации кредиторов активизировал проверку украинцев, которые выходят на пенсию, а правительство проводит переговоры с представителями Фонда.
Об этом
В рамках пенсионной реформы всем украинцам, которые имеют 15 лет стажа, гарантируют как минимум минимальную пенсию. То есть если посчитанная по формуле пенсия окажется ниже минимальной, разницу компенсируют из бюджета.
Учитывая, что параллельно всем украинцам снизили«стоимость» стажа на 25%, украинцы с разным стажем и одинаковой зарплаты ниже средней могут получать одинаковые пенсии — минимальные. Именно это и не нравится МВФ, кредиторы считают, что это демотивирует работать дольше.
Кабинет министров отказывается пересматривать уже принятые нормы реформы, однако пошли на встречу МВФ и на данный момент проверяют стаж у украинцев.
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