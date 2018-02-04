За долги по коммуналке украинцы будут платить пеню

ЖКХ, тарифы, отопление, платежки, коммуналка

В прошлом году Верховная Рада приняла новую редакцию закона «О ЖКУ», согласно которому в 2019-м украинцам придется платить пеню за долги по коммуналке, при чем ее размер будет расти каждый день.

Об этом говорится в материале Realist`a.

Задержка на один день обойдется в 0,01% от суммы долга. Сумма небольшая, однако, как надеются авторы закона, это будет стимулировать украинцев вовремя оплачивать коммуналку. А стимулировать действительно стоит. В 2017 году накопился рекордный долг за коммунальные услуги — 28,4 млрд грн, хотя еще в 2016 году задолженность была на уровне 16,9 млрд грн.

Также с новым законом поставщики получили право отключать коммунальные услуги должникам даже без их присутствия. Их должны предупредить как минимум за 30 дней о том, что если они не оплатят задолженность, то могут, например, остаться без воды. Заранее нужно предупредить и балансодержателя дома, который обязан присутствовать при отключении. Но если балансодержатель «приглашение» проигнорировал, согласно закону поставщики коммунальной услуги могут отключить воду и без него.


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