В рейтинге экономической свободы Украина вновь заняла худшее в Европе место

Среди мировых стран показатель за год улучшился на 16 пунктов.

Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation, по сравнению с 166 местом, которое Украина заняла в прошлом году. Об этом говорится на официальном сайте центра.

Фото: heritage.org

Украина набрала 51,9 пункта из 100 возможных. За прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта благодаря позитивным изменениям 8 из 12 показателей.

"Общий интерес западных реформ уменьшился, при этом экономическая стагнация продолжается", - говорится на сайте рейтинга.

Heritage Foundation отмечает необходимость борьбы с коррупцией, развития рынков капитала, приватизации государственных предприятий и совершенствовании законодательной базы и верховенства права.

В рейтинге учтены 12 свобод. Три показателя Украине оценены хуже, чем в прошлом году - право собственности, свобода торговли, целостность управления.

Показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.

Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой. Это четвертая категория в градации групп. Кроме стран с преимущественно несвободной экономикой выделяют страны: со свободной экономикой, преимущественно свободной экономикой, умеренно свободной экономикой и депрессивной экономикой.

Победителем нынешнего рейтинга стал Гонконг (результат - 90,2), далее следуют Сингапур (88,8), Новая Зеландия (84,2), Швейцария (81,7), Австралия (80,9), Ирландия (80,4).

Напомним, Украина опустилась на 149-е место по экономической свободе в рейтинге 159 стран и территорий, который составляет авторитетный канадский Институт Фрейзера.