12,19 мільярдів минулого тижня

Комп’ютерізація «Ощадбанку», ремонт метро «Святошин», доступ до причалів «Южного», дороги Дніпра і Вінничини.

З 28 січня по 3 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 29,93 тисяч закупівель на загальну суму 12,19 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,35 млрд грн.