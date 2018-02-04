12,19 мільярдів минулого тижня

Комп’ютерізація «Ощадбанку», ремонт метро «Святошин», доступ до причалів «Южного», дороги Дніпра і Вінничини.

З 28 січня по 3 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 29,93 тисяч закупівель на загальну суму 12,19 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,35 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 642,17 ДП «Вінницький облавтодор» Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Вінницькій області
2. АТ «Ощадбанк» 402,49 Дочірнє підприємство «Ес енд Ті Україна» серверне обладнання для реалізації проекту «Централізація АБС Мульті-МФО»
3. ПрАТ «Львівобленерго» 240,41 Львівське управління ПрАТ «Електро» Будівництво ПС 110/10/10 кВ ”Л-24” з заходами ПЛ-110 кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків ЛКП «Рембуд» на вул. Підголоском у м. Львів
4. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 199,13 ТОВ «Тракція інфра» Послуги з поточного ремонту автошляхів
5. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 180,75 ТОВ «Рать» Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 – реставрація (коригування)
6. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» 153,69 ПАТ «Київметробуд» Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену
7. Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» 149,01 ТОВ «Енерджі трейд груп» Природний газ
8. КП «Спорт-Інвест Дніпропетровської міської ради» 148,90 ТОВ «СК Стройінвест» «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі
9. КП «Житомирводоканал» 117,97 ПрАТ «ЕК» «Житомиробленерго» Електрична енергія
10. ДП «Морський торговельний порт «Южний» 110,55 Асоціація Інженерів-Консультантів України про забезпечення доступу Портового оператора до причалу(ів) № 5, 6, 7, 8, 9, 38 Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»



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