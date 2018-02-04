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2018-02-04
12,19 мільярдів минулого тижня
Комп’ютерізація «Ощадбанку», ремонт метро «Святошин», доступ до причалів «Южного», дороги Дніпра і Вінничини.
З 28 січня по 3 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 29,93 тисяч закупівель на загальну суму 12,19 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,35 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
|642,17
|ДП «Вінницький облавтодор»
|Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Вінницькій області
|2. АТ «Ощадбанк»
|402,49
|Дочірнє підприємство «Ес енд Ті Україна»
|серверне обладнання для реалізації проекту «Централізація АБС Мульті-МФО»
|3. ПрАТ «Львівобленерго»
|240,41
|Львівське управління ПрАТ «Електро»
|Будівництво ПС 110/10/10 кВ ”Л-24” з заходами ПЛ-110 кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків ЛКП «Рембуд» на вул. Підголоском у м. Львів
|4. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
|199,13
|ТОВ «Тракція інфра»
|Послуги з поточного ремонту автошляхів
|5. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
|180,75
|ТОВ «Рать»
|Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 – реставрація (коригування)
|6. Комунальне підприємство «Київський метрополітен»
|153,69
|ПАТ «Київметробуд»
|Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену
|7. Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК»
|149,01
|ТОВ «Енерджі трейд груп»
|Природний газ
|8. КП «Спорт-Інвест Дніпропетровської міської ради»
|148,90
|ТОВ «СК Стройінвест»
|«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі
|9. КП «Житомирводоканал»
|117,97
|ПрАТ «ЕК» «Житомиробленерго»
|Електрична енергія
|10. ДП «Морський торговельний порт «Южний»
|110,55
|Асоціація Інженерів-Консультантів України
|про забезпечення доступу Портового оператора до причалу(ів) № 5, 6, 7, 8, 9, 38 Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
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