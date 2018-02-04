Украинцам введут абонплату на отопление

Украина обязалась ввести абонплату на отопление и газ. Стоимость абонплаты на отопление может колебаться в пределах 100 грн.

Суть заключается в том, что часть от стоимости тепла (то, что тратят на содержание инфраструктуры) исключат из общего тарифа и вынесут отдельным платежом«за доставку и распределение». Об этом говорится в материале Realist`a.

Вот этот новый тариф придется оплачивать круглый год, независимо от того, есть тепло в трубах или же за окном лето. Стоимость абонплаты на отопление может колебаться в пределах 100 грн. В то же время непосредственно стоимость Гкал тепла должна пропорционально снизиться.

К слову, чтобы ввести абонплату на голубое топливо, Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг нужно всего лишь восстановить уже принятое постановление. При этом абонплата на газ предусмотрена не только меморандумом, но и действующим законом о рынке газа. Речь идет о том, чтобы разделить непосредственно стоимость голубого топлива и расходы на транспортировку и распределение(абонплата).