Сотрудникам Нацагентства по возврату активов очередной раз заблокировали вход в помещения в ТРЦ "Гулливер"

Суд передал агентству три этажа торгово-офисного комплекса в сентябре 2017.

Сотрудникам Нацагентства по возврату активов очередной раз заблокировали вход в помещения в ТРЦ "Гулливер"
Фото: arma.gov.ua

Сегодня, 3 февраля 2018 года, сотрудники Нацагентства по возврату активов (АРМА), выполняя решение Печерского суда, сделали очередную попытку принять в управление активы в ТРЦ "Гулливер" в Киеве, об этом говорится на сайте ведомства.

Неизвестные лица заблокировали доступ в помещения. Вход закрыто роллетами.

Постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 Национальному агентству передано 31, 32 и 33 этажа торгово-офисного комплекса «Гулливер» для осуществления мероприятий по управлению. Помещения были арестованы в рамках уголовного производства №42016000000003536 против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Деятельность Национального агентства по управлению активами была и остается исключительно в рамках действующего законодательства. На сегодня судебное решение в отношении активов является действующим. Никаких других судебных решений, запрещающих Национальному агентству осуществление мероприятий по управлению активами не существовало и не существует. Национальное агентство уверено в возможности построения конструктивного диалога с собственниками активов по управлению ими в будущем ", - говорится в сообщении.

Напомим, предварительную попытку попасть в помещение ТРЦ "Гулливер" сотрудники АРМА совершили в декабре 2017.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"
Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривенСуд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен
РоSSийский газ доставили в США несмотря на санкцииРоSSийский газ доставили в США несмотря на санкции
Таможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалютыТаможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты
"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта""Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"
Блок рекламы


Похожие новости
Неизвестные взломали замки в квартирах, принятых в управление Нацагентства по возврату активовНеизвестные взломали замки в квартирах, принятых в управление Нацагентства по возврату активов
Нацагентство по возвращению активов за день приняло в управление 11 элитных квартир и 15 паркоместНацагентство по возвращению активов за день приняло в управление 11 элитных квартир и 15 паркомест
Суд отказался передать медиахолдинг Курченко Нацагентству по возврату активовСуд отказался передать медиахолдинг Курченко Нацагентству по возврату активов
СКМ обжалует решение кипрского суда о заморозке активов АхметоваСКМ обжалует решение кипрского суда о заморозке активов Ахметова
В Украину прибыл очередной балкер с углем из СШАВ Украину прибыл очередной балкер с углем из США
Лондонский суд издал приказ о заморозке активов ГригоришинаЛондонский суд издал приказ о заморозке активов Григоришина
Коломойский прокомментировал решение суда об аресте его активовКоломойский прокомментировал решение суда об аресте его активов
Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова по делу ПриватбанкаВысокий суд Англии издал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова по делу Приватбанка
Агентство по возврату активов не может принять «Межигорье» в государственную собственностьАгентство по возврату активов не может принять «Межигорье» в государственную собственность
Владельцы Алчевского меткомбината заявили о "значительном риске" потери активов на оккупированном ДонбассеВладельцы Алчевского меткомбината заявили о "значительном риске" потери активов на оккупированном Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости