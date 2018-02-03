Сотрудникам Нацагентства по возврату активов очередной раз заблокировали вход в помещения в ТРЦ "Гулливер"

Суд передал агентству три этажа торгово-офисного комплекса в сентябре 2017.

Фото: arma.gov.ua

Сегодня, 3 февраля 2018 года, сотрудники Нацагентства по возврату активов (АРМА), выполняя решение Печерского суда, сделали очередную попытку принять в управление активы в ТРЦ "Гулливер" в Киеве , об этом говорится на сайте ведомства.

Неизвестные лица заблокировали доступ в помещения. Вход закрыто роллетами.

Постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 Национальному агентству передано 31, 32 и 33 этажа торгово-офисного комплекса «Гулливер» для осуществления мероприятий по управлению. Помещения были арестованы в рамках уголовного производства №42016000000003536 против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Деятельность Национального агентства по управлению активами была и остается исключительно в рамках действующего законодательства. На сегодня судебное решение в отношении активов является действующим. Никаких других судебных решений, запрещающих Национальному агентству осуществление мероприятий по управлению активами не существовало и не существует. Национальное агентство уверено в возможности построения конструктивного диалога с собственниками активов по управлению ими в будущем ", - говорится в сообщении.

Напомим, предварительную попытку попасть в помещение ТРЦ "Гулливер" сотрудники АРМА совершили в декабре 2017.