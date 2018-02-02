Uber готовится запустить в Украине свой сервис по доставке еды, ищет главу проекта

Компания Uber ищет сотрудника на позицию general manager для своего сервиса доставки еды UberEATS в Киеве . Это может означать, что Uber хочет запустить сервис в Украине (с опубликованной вакансии начинались и новости о том, что сервис в принципе запускается в нашей стране). , пишут AIN.UA

UberEATS — это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей — это возможность заказывать еду, для водителей — зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.

В описании вакансии говорится, что основной ответственностью станет «развитие и масштабирование платформы доставки еды на одном из рынков, ключевых для сервиса». Среди основных обязанностей для GM:

построение миссии и стратегии для команды;

сотрудничество с командами UberEATS, продуктовыми командами и командами разработки Uber для запуска сервиса в Украине;

запуск локальных кампаний, направленных как на пользователей, так и на партнеры-рестораны;

построение бизнеса с нуля, выстраивание работы с ресторанами, логистики, и т.д.;

Среди требований к кандидату:

минимум 7 лет опыта работы в бизнес-менеджменте (операции, стратегии, технологии, бизнес-развитие или смежные отрасли);

трезвый бизнес-подход, умение принимать решение на основе анализа данных;

эффективный проектный менеджмент;

высочайшие навыки в выстраивании взаимоотношений с партнерами — от переговоров к выполнению;

опыт в руководстве командой;

заинтересованность в развитии бренда UberEATS.