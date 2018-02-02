Uber готовится запустить в Украине свой сервис по доставке еды, ищет главу проекта

Компания Uber ищет сотрудника на позицию general manager для своего сервиса доставки еды UberEATS в Киеве. Это может означать, что Uber хочет запустить сервис в Украине (с опубликованной вакансии начинались и новости о том, что сервис в принципе запускается в нашей стране). , пишут AIN.UA

UberEATS — это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей — это возможность заказывать еду, для водителей — зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.

В описании вакансии говорится, что основной ответственностью станет «развитие и масштабирование платформы доставки еды на одном из рынков, ключевых для сервиса». Среди основных обязанностей для GM:

  • построение миссии и стратегии для команды;
  • сотрудничество с командами UberEATS, продуктовыми командами и командами разработки Uber для запуска сервиса в Украине;
  • запуск локальных кампаний, направленных как на пользователей, так и на партнеры-рестораны;
  • построение бизнеса с нуля, выстраивание работы с ресторанами, логистики, и т.д.;

Среди требований к кандидату:

  • минимум 7 лет опыта работы в бизнес-менеджменте (операции, стратегии, технологии, бизнес-развитие или смежные отрасли);
  • трезвый бизнес-подход, умение принимать решение на основе анализа данных;
  • эффективный проектный менеджмент;
  • высочайшие навыки в выстраивании взаимоотношений с партнерами — от переговоров к выполнению;
  • опыт в руководстве командой;
  • заинтересованность в развитии бренда UberEATS.

Украинский офис Uber не подтвердил прямо запуск сервиса, но указал, что есть такие планы: «Мы стремимся развивать наш бизнес в Украине и предоставлять новые услуги, такие как, например, наше приложение по доставке еды, UberEATS. Поскольку планы по запуску EATS в Киеве пока еще не финализированы, мы сможем предоставить дополнительную информацию в ближайшие месяцы».


Ольга Карпенко, AIN


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