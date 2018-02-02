12,92 мільярда минулого тижня

Картки «Приватбанку», аеропорт Миколаєва, електроенергія для харківських трамваїв, каналізація у Києві, ільменіт Фірташа.

З 21 по 27 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 31,25 тисяч закупівель на загальну суму 12,92 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,78 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 1487,58 ДП «Вінницький облавтодор» Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Вінницькій області
2. Комунальне підприємство «Міськелектротранссервіс» 240,34 АК «Харківобленерго» Послуги з постачання електричної енергії
3. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 206,12 ДП «Дніпропетровський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області
4. Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» 164,67 ТОВ Торговий дім «Еко-сервіс» дизельне паливо
5. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» 150,00 ПАТ «Українська залізниця» Надання послуг пов’язаних з організацією та перевезенням вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт)
6. КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 124,37 ТОВ «Еко-буд-трейд» Будівництво каналізації Д=1200 мм L=1150 м по вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи).
7. ПАТ КБ «Приватбанк» 114,49 ТОВ «Поллі-сервіс» Бланки платіжних карток
8. КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 109,38 ТОВ «Еко-буд-трейд» Будівництво каналізаційного колектора по бульвару Лесі Українки в Печерському районі м. Києва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи).
9. КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради 102,23 ТОВ «ЄІС» Капітальний ремонт будівлі аеровокзалу за адресою: вул. Київське шосе, 9 у с. Баловне, Новоодеського району Миколаївської області
10. ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 88,68 ТОВ «Хімвектор» Концентрат ільменітовий



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