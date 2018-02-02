12,92 мільярда минулого тижня

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З 21 по 27 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 31,25 тисяч закупівель на загальну суму 12,92 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,78 млрд грн.