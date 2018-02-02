Совет директоров Alphabet возглавил бывший ректор Стэнфордского университета

Холдинг Alphabet, владеющий Google , назначил нового председателя совета директоров. Им стал бывший ректор Стэнфордского университета Джон Хеннеси (John L. Hennessy).

Хеннеси сменит Эрика Шмидта, который заявил о своей отставке в декабре.

65-летний Хеннеси стал членом совета директоров Google в 2004 году. С 2007 года он являлся ведущим независимым директором. В 2015 году, после реструктуризации компании, учёный вошёл в состав совета директоров Alphabet.

С 2000 по 2016 год Джон Хеннеси занимал пост президента Стэнфордского университета.