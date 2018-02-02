Совет директоров Alphabet возглавил бывший ректор Стэнфордского университета

Холдинг Alphabet, владеющий Google, назначил нового председателя совета директоров. Им стал бывший ректор Стэнфордского университета Джон Хеннеси (John L. Hennessy).

Хеннеси сменит Эрика Шмидта, который заявил о своей отставке в декабре.

65-летний Хеннеси стал членом совета директоров Google в 2004 году. С 2007 года он являлся ведущим независимым директором. В 2015 году, после реструктуризации компании, учёный вошёл в состав совета директоров Alphabet.

С 2000 по 2016 год Джон Хеннеси занимал пост президента Стэнфордского университета.

Напомним, что Google Inc. объявила о создании родительского холдинга Alphabet в августе 2015 года. Инициатива была призвана отделить высокодоходный поисковый и рекламный бизнес Google от второстепенных и затратных проектов компании.


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