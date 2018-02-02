Совет директоров Alphabet возглавил бывший ректор Стэнфордского университета
Холдинг Alphabet, владеющий Google,
Хеннеси сменит Эрика Шмидта, который заявил о своей отставке в декабре.
65-летний Хеннеси стал членом совета директоров Google в 2004 году. С 2007 года он являлся ведущим независимым директором. В 2015 году, после реструктуризации компании, учёный вошёл в состав совета директоров Alphabet.
С 2000 по 2016 год Джон Хеннеси занимал пост президента Стэнфордского университета.
Напомним, что Google Inc. объявила о создании родительского холдинга Alphabet в августе 2015 года. Инициатива была призвана отделить высокодоходный поисковый и рекламный бизнес Google от второстепенных и затратных проектов компании.
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