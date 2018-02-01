Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"

Основанием стали данные так называемых "Панамских документов".

Фото: investgazeta.net

Швейцарский регулятор рынка FINMA завершил расследование на основе данных "Панамских документов" и наказал дочернюю компанию роSSийского "Газпромбанка" из-за недостаточного противодействия возможному отмыванию денег.

В распространенном в четверг, 1 февраля, сообщении регулятор отметил, что в качестве наказания ограничил право банка привлекать новых частных клиентов к дальнейшему распоряжению. Операции уже имеющихся клиентов будут находиться под особым присмотром, передает DW.

Gazprombank (Switzerland) Ltd, по данным FINMA, недостаточно тщательным образом проверял транзакции с повышенным риском отмывания средств, чем нарушал соответствующие требования.

Основанием для расследования стали данные так называемых "Панамских документов" - материалов журналистского расследования 2016 года, в центре внимания которого находились оффшорные счета многих мировых знаменитостей и политиков. По делу фигурируют в целом свыше 30 швейцарских банков, относительно которых FINMA проводила расследование.

Регулятор наказал также PKB Privatbank SA Lugano из-за недостаточной проверки транзакций в контексте коррупционного дела вокруг бразильского нефтяного концерна Petrobras и строительной компании Odebrecht. FINMA заявил, что завершил расследование на базе данных "Панамских документов".

Gazprombank (Switzerland) Ltd в пресс-релизе отметил, что принимает решение регулятора, но в то же время подчеркнул, что претензии FINMA касаются преимущественно нарушений, совершенных еще до 2009 года, - до времени, когда роSSийский "Газпромбанк" купил учреждение и впоследствии переименовал его. Ранее банк назывался Russian Commercial Bank Ltd и принадлежал роSSийскому банку VTB.