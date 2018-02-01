"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"

Упаковки обоих тортов похожи.

"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"

Кондитерская компания "Рошен" подала в суд на сеть гипермаркетов "Ашан" с требованием запретить ретейлеру использовать бренд "Киевский торт".

Об этом свидетельствует определение Хозяйственного суда Киева от 24 января, пишет liga.net.

Иск о праве интеллектуальной собственности был подан в связи с продажей в гипермаркетах "Ашан" тортов с названиями "Киевский". В "Рошен" указали, что потребитель может спутать упаковку торта в "Ашане" с оригинальным продуктом, производимым компанией. Компания потребовала запретить гипермаркетам реализацию кондитерских изделий с этим названием, а также использование в оформлении упаковки рисунка в виде листьев каштана. Аналогичные требования были изложены в иске к ООО "Беллария". Также "Рошен" потребовала изъять из оборота уже выпущенные упаковки с таким названием и оформлением и уничтожить их.

В судебном документе отмечается, что товарный знак "Киевский торт" признан "общеизвестным в Украине" решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности.

Спор об использовании ТМ "Киевский торт" и элементов дизайна упаковки "Рошен" также ведет с компанией "Киевхлеб".


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