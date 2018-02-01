Компания Илона Маска распродала все огнеметы за 4 дня, заработав $10 млн

Илон Маск 31 января сообщил, что The Boring Company распродала все 20 000 штук огнеметов по $500 каждый. Таким образом компания заработала $10 млн на покрытие счетов за оборудование, юристов и лоббистов, которые помогут воплотить планы Boring Co. по постройке туннелей под Лос-Анджелесом и Вашингтоном в жизнь. Об этом сообщает Bloomberg, пишут AIN.UA .

На интернет-форумах дискутируют о том, являются ли устройства на самом деле огнеметами, которые вытесняют горящие потоки жидкого топлива под давлением, или же они сжигают пламя без резких вспышек. В Boring Co. уверяют, что продукт не будет испускать потоки пламени дальше чем на 3 метра, так что покупатели смогут пользоваться ими практически в каждом штате США без лицензии.