Компания Илона Маска распродала все огнеметы за 4 дня, заработав $10 млн

Илон Маск 31 января сообщил, что The Boring Company распродала все 20 000 штук огнеметов по $500 каждый. Таким образом компания заработала $10 млн на покрытие счетов за оборудование, юристов и лоббистов, которые помогут воплотить планы Boring Co. по постройке туннелей под Лос-Анджелесом и Вашингтоном в жизнь. Об этом сообщает Bloomberg, пишут AIN.UA.

Компания Илона Маска распродала все огнеметы за 4 дня, заработав $10 млн

На интернет-форумах дискутируют о том, являются ли устройства на самом деле огнеметами, которые вытесняют горящие потоки жидкого топлива под давлением, или же они сжигают пламя без резких вспышек. В Boring Co. уверяют, что продукт не будет испускать потоки пламени дальше чем на 3 метра, так что покупатели смогут пользоваться ими практически в каждом штате США без лицензии.

«Все огнеметы будут поставляться со скучным огнетушителем в подарок», — добавил Маск в Twitter.

Great for roasting nuts ? ?

Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk)


Майя Яровая, AIN


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