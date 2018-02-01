Минэнерго предложило отдать Yuzgaz 90% прав "Надра Юзовская" в СРП по Юзовской площади

Компанию возвращают в проект по добыче сланцевого газа.

Минэнерго предложило отдать Yuzgaz 90% прав "Надра Юзовская" в СРП по Юзовской площади
Юзовское месторождение сланцевого газа
Фото: biz.liga.net

Министерство энергетики и угольной промышленности 26 января предложило Кабинету Министров передать компании Yuzgaz B.V. 90% прав ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции по Юзовской газовой площади.

Об этом говорится в документах к заседанию правительственного комитета по ТЭК, обнародованных в четверг депутатом Верховной Рады Викторией Войцицкой.

"Минэнерго считает, что наилучшие шансы провести успешный поиск и добычу газа на Юзовском участке есть у компании Yuzgaz, владеющей современными методами работы и способную провести их значительно дешевле, чем Shell, поскольку имеет меньшие производственные и административные затраты", - отмечается в документах.

ООО "Надра Юзовская" принадлежит государственной компании "Надра Украины" и является владельцем лицензии на разработку крупнейшего в Украине Юзовского месторождения сланцевого газа.

Напомним, что в 2015 году после выхода Shell из Юзовского проекта был проведен новый конкурс по привлечению инвестора для реализации СРП. Победителем конкурса стала ранее неизвестная Yuzgaz B. V. Из-за резонанса в СМИ Кабмин отказался утвердить результаты нового конкурса.

Yuzgaz B.V. пошла с исками в суд и выиграла все три инстанции. Суд признал незаконным решение правительства об отказе Yuzgaz в участии в СРП по Юзовской площади и обязал Кабмин возобновить рассмотрение заявки компании.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.


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